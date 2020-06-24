蘋果建ARM生態 華為也得利

蘋果在 WWDC 2020 上推出自家 ARM 架構的處理器取代 X86 架構的英特爾成為未來 Mac 電腦的核心，同時所有蘋果產品也將利用 ARM 架構一統蘋果產品生態圈。而與蘋果採取相同策略的則是搶先一步的華為。

不過兩家大廠棄用 X86 架構的原因截然不同，華為因為遭到美國嚴厲封鎖下，不得不繞過 X86 架構改投 ARM 懷抱。蘋果則因為發展策略、成本等諸多因素考量。

蘋果的大動作可使 ARM 架構更快速的滲透至非行移裝置領域，如 PC 或伺服器等，在把餅作大之下對於華為而言或許可成為新的業務成長機會。

蘋果與華為兩大品牌開始在 PC、NB 等領域嘗試使用自己研發 ARM 架構的處理器，這對推動 ARM 生態發展可產生極大幫助，特別是蘋果對整個科技產業影響力很大，這不光只是一般熟知的零組件供應商，連最上游的晶片設計、APP 應用開發商等都會被蘋果一舉一動所牽動。

(圖片: AFP)

而蘋果改採 ARM 架構若能順利在桌上型、NB 等高運算處理需求領域擴展開，可能對採用 X86 架構的處理器市場造成衝擊。若再向上滲透至伺服器產業，可能逼使英特爾跟進推出 ARM 架構處理器。

單就處理器性能，以蘋果 2019 年 iPhone 的 A13 已具備比 16 英吋 MacBook Pro 中的 Intel i9 擁有更高速的單核性能。此外，A13 成本較低，甚至配置到低階機型 iPhone SE 中還能維持預期的毛利率。

過去市場都認為 ARM 架構只適合低功耗市場，如智慧手機、平板等產品，如今 ARM 架構已在 PC、伺服器等高性能計算領域中現身 (AMD 近年不斷推出 ARM 架構處理器)，X86 最後一片領土恐被吞噬。

過去 20 年，全球電腦運算架構發生出現極大的變化，在 2000 年 X86 還能獨占市場第一的寶座，採用 X86 架構的電腦運算輸出占全球 70% 的比重。

但隨著 PC 勢微，智慧手機、平板的興起，全球最大電腦運算輸出架構已變成 ARM，基於 ARM 指令的處理器總算力輸出達到全球 82%。

看好 ARM 架構潛力，不少 IC 設計大廠投入相關產品研發，高通則推出 Windows 10 ARM 架構驍龍 850 處理器，專為 NB 市場而生。聯想、三星、華為等 OEM 則先後推出搭載驍龍 850 的 NB。

整個 ARM 產業生態模式成熟，再加上蘋果的投入，可望打破各類產品生態和硬體性能的限制，為 ARM 在 PC 與伺服器領域創造新一波成長機會。