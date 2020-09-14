輝瑞：若10月FDA審核通過 將於年底發放數十億疫苗

輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 周日 (13 日) 於 《CBS》 的訪談中表示，若疫苗經美國食品藥物署 (FDA) 獲准核發後，將於年底前發放數十億劑疫苗至美國民眾手中，此外為了加速疫苗研發，輝瑞也已向 FDA 申請增加第三階段受試者人數。

Bourla 於訪談中表示，目前輝瑞 (Pfizer) 將於 10 月底時將第三期臨床實驗所獲得的證據，遞交 FDA 來審核，屆時疫苗若經核准後，隨後將發放數十萬劑疫苗予美國民眾。

輝瑞與德國藥廠 BioNTech 共同合作開發新冠肺炎疫苗，在川普政府「曲速行動」的支持下，輝瑞 7 月收到美國政府規模 19.5 億美元約 1 億劑疫苗的製造運送計畫，然而前提是疫苗需經 FDA 核准。

Bourla 周日時也表示，輝瑞已投資近 15 億美元的金額以加速疫苗的研發，倘若到時疫苗審核失敗，儘管不會因此讓公司一蹶不振，但仍會為輝瑞產生沉重的財務負擔。

此外，輝瑞週六 (12 日) 也向 FDA 提出增加第三階段臨床實驗受試者的申請，預計將由原先的 3 萬人提高至 4.4 萬人。除輝瑞外，目前也於第三階段的疫苗研發公司還包含了 Moderna(MRNA-US)，以及上週因受試者不良反應喊卡如今再度恢復試驗的阿斯利康 (AstraZeneca)。

然而，儘管輝瑞宣布年底將正式發放，仍將出現疫苗供不應求的現象。除了疫苗在不同間隔需注射兩次外，各州的後勤問題將遭遇挑戰，其中包括疫苗分發站的配置，以及疫苗注射時所需的針頭、注射器等器材的備貨狀況等。