美房地產大亨賓州集團擬斥資百億元 進軍南台灣太陽能電廠

在台灣政府提出「2025 非核家園」及 2025 年台灣的太陽能供電要達到 20GW 的目標後，總統蔡英文在今年 520 就職演說中，再次強調台灣有信心達成 2025 年 20% 再生能源目標，除了政府能源轉型政策的持續推動，國際知名的再生能源倡議行動 「RE100」提前達標。

由全球 100 家知名且具影響力的跨國公司寫下對使用 100% 再生能源的承諾，全球 IT 龍頭 Google、Facebook、蘋果、微軟及國人熟知的家具連鎖 IKEA、BMW 汽車集團、花旗銀行、時尚品牌 H&M 與 Burberry、耐吉 Nike、日本的 SONY、印度汽車集團 TATA 都已加入 RE100，蘋果更要求旗下供應鏈的 23 家廠商承諾為蘋果產品使用 100% 的再生能源，這代表 RE100 的影響力不僅擴及產業鏈，更擴及產業鏈所處的國家。

蔡政府如何達成 2025 太陽能供電要達到 20GW 的目標，顯然是目前台灣政府在能源政策上最大的挑戰，加上全球知名企業要求供應鏈採用綠電的長線需求不斷攀升下，讓知名美國外資公司 The Penn Group (以下簡稱賓州集團) 看好台灣太陽能電廠的未來發展，於新冠肺炎肆虐全球之時，仍堅持來台投資，並在其台灣合作夥伴 「綠岩能源」的協助下，鎖定太陽能投資重鎮屏東縣及台南市，作為來台投資的重點發展區域。

賓州集團在美國房地產投資已完成項目超過 500 億元新台幣，並開發擁有和運營超過 100 萬平方英尺的房地產，旗下擁有多家五星級萬豪、希爾頓聯名酒店及購物中心，同時已開發並持有 360 公頃的太陽能電廠，並積極在美國、加拿大、加勒比海地區、印度和台灣尋找開發項目。

賓州集團為了深耕台灣並成功開發項目，特地與擁有豐富太陽能案場開發經驗的葉孟恒博士及其開設的「綠岩能源」成立合資公司，未來將在台合作開發太陽能電廠。

葉孟恒博士及其團隊挾其 18 年太陽能產業資歷及過往成功開發經驗，不但曾與高盛銀行攜手合作幫助國碩成功在日本發行 65 億元日幣綠債，成為台灣在日本發行綠債首例，之後又協助國碩及辰亞能源在台南開發「禾迅一號」60MW 電場，基於上述實績，葉博士及其綠岩能源團隊之專業深獲賓州集團肯定與青睞，因此雙方決定攜手合作在南台灣共同開發並持有大型太陽能發電案場。

賓州集團與綠岩能源預計先投入 3.5 億美元 (約 100 億台幣) 於屏東、台南進行「海博一號」及「新學一號」等二項大型地面型案場的開發，預計總裝置容量為 180MW，且後續雙方預計進行總投資額達 17 億美元 (約 500 億台幣) 的投資，共同開發、建設總計「1GW」的大型太陽能地面型案場，預計每年可發 14 億度電，一共可供給 38 萬戶家庭每年的用電需求，除了為「2025 非核家園」及 2025 台灣綠電 20GW 等目標盡一份力量，更可為環境永續發展、減碳環保做出巨大的貢獻。