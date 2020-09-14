菅義偉當選日本自民黨總裁 將接任日本首相職務

日本現任官房長官菅義偉，週一 (14 日) 下午以過半票數的 377 票當選日本自民黨的新任總裁，成為該黨新任黨魁。日本參、眾兩院也將於 16 日 (週三) 舉行新任首相的指名選舉，正式選出新任的日本首相。

日本執政的自民黨，於日本時間週一 (14 日) 下午 2 點起，在日本東京的飯店召開了參、眾兩院的議員總會，來對三名黨魁候選人進行投票。

自民黨的國會議員共握有 394 張票，該黨遍布日本 47 個都道府縣的黨部也各有 3 票。國會議員的 394 票與地方的 141 票，在加總後合計有 535 票。

菅義偉共獲得 377 票，石破茂元幹事長拿到 68 票，岸田文雄政調會長拿到 89 票。

在國會議員票方面，菅義偉獲得 288 票，石破茂元拿到 26 票，岸田文雄拿到 79 票。

在地方票方面，菅義偉獲得 89 票，石破茂元拿到 42 票，岸田文雄拿到 10 票。

菅義偉在 14 日的自民黨總裁選舉前，於黨內的 7 個派系中，共獲得最大勢力細田派，第二大勢力的麻生、竹下兩派，以及二階派及石原派等共 5 個派系支持。結果也一如預期的順利當選。

日本首相安倍晉三在 8 月 28 日的時候，以個人健康因素為由，辭去了日本首相職務。他患有潰瘍性大腸炎，需要靠長期服藥來控制病情。

沒有意外的話，菅義偉也將接手安倍晉三所留下的一年左右首相任期，直到 2021 年的 9 月底止。

菅義偉在 14 日的總裁選舉後，也將立即著手自民黨的重要幹部人事。預測在 15 日的時候，就會決定幹事長、政調會長、總務會長，以及選舉對策委員長等四大要職人選。

安倍晉三應該會於 16 日上午進行內閣總辭。同日下午經過參、眾兩院的首相指名選舉後，菅義偉的新內閣也將走馬上任。