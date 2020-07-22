美政府注資輝瑞19.5億美元 協助生產交付1億劑新冠疫苗

美國政府於週三 (22 日) 宣布，將提供製藥大廠輝瑞 (PFE-US)19.5 億美元資金，協助該公司生產和交付 1 億劑的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗，根據協議，美政府將可額外獲得 5 億劑的疫苗。

輝瑞與德國製藥新創企業 BioNTech 共同研發兩款新冠疫苗 BNT162b1 和 BNT162b2，兩間公司在週一 (21 日) 宣布，在候選疫苗 BNT162b1 的第一階段人體試驗中，受試者出現免疫反應，且確認引起了免疫系統中的 T 細胞 (T-cells)，有越來越多的證據顯示，T 細胞對於防禦新冠病毒相當重要。

此外，兩間公司亦在上週表示，旗下的兩款疫苗皆已獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 快速審批 (fast track designation) 的資格，預期將可加快監管及審查的程序。

輝瑞表示，預計最快在 7 月份啟動更大規模的臨床實驗，受試者最多將達到 3 萬人，若試驗結果成功，則計畫在年底前提供 1 億劑的疫苗，並於 2021 年提供 13 億劑。為了加速疫苗的生產及交付，美國政府宣布將提供輝瑞 19.5 億美元。

為了加速疫苗開發，美國政府在 5 月份時，已啟動了一項名為｢神速行動」(Operation Warp Speed) 的計畫，由政府和私營藥廠合作一起致力研發新冠病毒疫苗，並針對疫苗開發商提供早期試驗的資金，包括輝瑞在內的美國各大藥廠，皆為受到該計畫資助的對象。

美國衛生及公共服務部 (Department of Health and Human Services) 表示，若在輝瑞第三階段大規模的試驗後，證實其候選疫苗為安全且有效的，則將會依照政府的指示，在美國各地開始交付、並免費提供新冠疫苗。

受到政府注資的消息激勵，輝瑞股價於週三 (22 日) 美股盤前應聲上漲，於台北時間晚上 8 時許上漲 4.93%，報每股 38.50 美元。