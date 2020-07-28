2疫苗進入最後試驗階段！Moderna、輝瑞、BioNTech股價大漲

Moderna (MRNA-US) 和輝瑞公司 (PFE-US) 週一不約而同宣布，其試驗性新冠疫苗進入第三期試驗，將分別招募首批 30000 名受試者接受疫苗接種，其試驗結果可望今年年底獲得監管機關核准，疫苗就能開始廣泛使用。

Modernag 收漲 9% 以上、輝瑞盤後上升 1.6%，與輝瑞合作開發疫苗的 BioNTech(BNTX-US) 大漲 4.2%。

Moderna 與美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID) 合作設計新冠疫苗，此前該疫苗的初步研究已顯示可以引發免疫反應，而且小型試驗者群組結果顯示安全。

後期試驗旨在評估疫苗的安全性，並確定疫苗可以預防有症狀的 COVID-19。

從未推出疫苗的 Moderna 公司已取得美政府「神速行動計畫」投入近 10 億美元資金。該計畫用以資助數個候選疫苗的研發試驗過程。

輝瑞表示，如果試驗結果有效，最快 10 月可望取得監管單位核准，接著年底前能供應 5000 萬人份疫苗 (每份 2 劑)，並同意以 20 億美元向美政府出售。輝瑞計畫，2021 年底前製造 13 億劑。

輝瑞與合作夥伴 BioNTech SE 共同研發的疫苗將從美國開始試驗，但會擴大到包括海外在內的約 120 個地點。

美國國立衛生研究院 (NIH) 主任 Francis Collins 在宣布 Moderna 大規模第三階段試驗時表示，「在今年年底配發出安全且有效的疫苗是相當艱鉅的目標，但卻是對美國大眾最正確的目標。」

他提到，等到該疫苗被認為有效且安全的時候，Moderna 可能已經準備好數千萬劑疫苗。

Moderna 執行長 Stephane Bancel 表示，計畫自 2021 年開始每年生產 5 億劑到 10 億劑。

美國國家過敏和傳染病研究所所長 Anthony Fauci 表示，Moderna 的試驗結果可望在 11 月前或甚至更早出爐，且在看過稍早小型試驗的數據，他對疫苗的安全性「不特別擔心」，週一已向川普總統匯報試驗狀況。

目前超過 150 種新冠候選疫苗處於不同的開發階段，其中大約有 20 多種疫苗已經進行人體試驗。

嬌生公司 (JNJ-US) 本週在美國啟動臨床試驗，最快 9 月可能啟動更大型、後期階段的試驗。英國藥廠 AstraZeneca Plc 表示，與牛津大學研究人員合作開發的疫苗將從今夏起在美國展開大規模試驗。