買權狂熱捲土重來？當沖交易員蜂擁買進蘋果選擇權

殘酷的市場動盪過後，當沖交易員正在重新買進看漲選擇權，蘋果尤其受到青睞。

彭博彙整的資料顯示，周五到期、履約價為 120 美元的蘋果買權，是周四 (10 日) 當天交易最活躍的選擇權，雖然該合約周四暴跌逾 87% 至 113.49 美元，遠低於履約價，交易量依然暴增。

在此同時，即使爆倉，蘋果買權的未平倉契約僅增加約 1 萬口，顯示絕大多數交易量都在當天平倉。

野村證券跨資產策略師 Charlie McElligott 說，這背後絕大部分資金都來自當沖交易員。

散戶買進大型科技公司選擇權、迫使造市商買進同樣股票避險所帶動的漲勢已在上周瓦解，科技股重挫，那斯達克 100 指數本周下跌 5%。但蘋果公司 (AAPL-US) 和一些高人氣股票的需求卻並未消失，或許顯示散戶交易員並未打退堂鼓。

McElligott 說，「羅賓漢」(指使用線上券商 Robinhood 下單的用戶，多為散戶) 依然在選擇權市場中買進「樂透彩券」(lottery ticket) ，蘋果選擇權的流向說明零售交易依然是個問題。

這套避險策略固然推升股票，卻也會在股市下挫時，但當股市下跌時，做市商很可能以更快的速度撤銷對沖部位，造成更大、更猛的跌勢。瑞銀集團表示，平倉看漲選擇權「將是一個動盪的過程」。

蘋果股價周五收盤下跌 1.31% 至每股 112.00 美元。股價走低是因為摩根大通引用 Wave7 Research 近期調查指出，在 iPhone 12 發布之前，目前 iPhone 銷售量正大幅放緩，這和三星最近推出新機、以及消費者對 iPhone 12 期望越來越高有關。

蘋果股價走勢。來源：Google

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