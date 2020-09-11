美股跌勢未歇？資深投資人：那斯達克修正20%後才會進場

美股近期大跌，那斯達克指數恐將在本週收於 3 月 20 日以來最慘的一週，美國知名科技投資者 Paul Meeks 受訪時表示，另一波拋售潮可能在今年年底出現，他將等到美股從歷史高位修正 20% 後才會進場。

Meeks 是資深的科技股投資人，他認為，儘管本月份股價已經有所修正，但是科技股仍然太貴。「從長遠來看，我非常看好科技股，話雖這麼說，但我真正關心的是估值，這是一個很大的問題。」Meeks 說道。

Meeks 認為，整體市場將持續存在波動，他估計那斯達克今年有 50% 的可能性跌入熊市。

他也提到中美之間衝突，可能作為另一波拋售潮的潛在催化劑。「人們似乎並沒有意識到兩國的科技供應鏈是緊密交織在一起的。尤其是在美國總統大選前後，美方激化的言論成為科技業最大的擔憂。」Meeks 說道。

不過，Meeks 也表示，從新冠肺炎 (COVID-19) 疫情這樣的環境來看，科技股的基本面依舊較標普 500 指數中其他 10 個領域都要好。

新加坡銀行星展銀行 (DBS) 投資長 Hou Wey Fook 則在先前表示，美股在過去幾個月中大幅上漲後，近期的拋售是一次不錯的、健康的修正。他也表示，股價很有可能會進一步下跌，但也有幾個因素可能會支持市場。他認為，在低利率和低收益的環境中，股票仍然是投資人的最好選擇。

儘管科技股遭到拋售，但 Hou Wey Fook 建議，投資者可以繼續涉足該領域，因為疫情加速了許多趨勢，例如科技和電子商務的應用。