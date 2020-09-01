三星Galaxy Tab S7系列平板超乎期待 駕馭工作又玩轉生活

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，職場工作與居家生活的界線已逐漸模糊，加上各國 5G 紛紛啟動商轉，也推升遠距工作與遠距教學的發展趨勢，長遠來看，使用者將更渴求附設鍵盤的 3C 設備，用來完成報告或作業，因此勢必引發一波換機與購機潮。

強大且優化的使用體驗

台灣三星電子行動與資訊事業部資深協理邱柏青

面對趨勢變遷，全球消費性電子領導品牌三星電子總是超前部署，致力推出創新產品，滿足使用者需求，台灣三星電子行動與資訊事業部資深協理邱柏青便表示：「我們花了許多資源研究使用者行為，發現進入後疫情時代，大家更需要兼顧工作與娛樂需求的智慧行動裝置。」於是三星日前一口氣向全球展示 Galaxy Note20 和 Galaxy Note20 Ultra 手機、Galaxy Tab S7 和 Galaxy Tab S7 + 平板、Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live 等全新強悍陣容，要以完整的 Samsung 生態圈，無縫串聯的強大實力，幫助使用者駕馭瞬息萬變的世界。

其中，Galaxy Tab S7 與 S7 + 這兩款多功能平板，不僅搭載高通 S865 + 八核心七奈米處理器，邱柏青資深協理還指出：「這是台灣首款 5G 平板，想體驗 5G 的人可以馬上入手！」尤其三星擁有全球領先的 5G 與 IoT 技術實力，使得 Galaxy Tab S7 與 S7 + 均能召開低延遲串流的無縫視訊會議，滿足行動辦公室高效率需求，而且因應視訊會議多為橫向畫面，前鏡頭更改配置到長邊的正中間，連同附載的 Samsung DeX 無線多工應用功能，可與含有 Miracast 螢幕鏡射功能的智慧電視，甚至是 Windows PC*(註一) 完成螢幕串聯，帶來強大且優化的玩轉使用體驗。

無縫接軌 Galaxy 生態圈

完整的 Samsung 生態圈，無縫串聯的強大實力，幫助使用者駕馭瞬息萬變的世界。

有鑑於使用者越來越習慣橫跨不同智慧裝置完成工作或課業，Galaxy Tab S7 與 S7 + 整合筆記型電腦的強大作業能力，以及智慧型手機的高串聯性，等於是一個效能超群的工作平台，包括善用內建 Samsung Notes APP 的同步語音、筆記總管、資料夾分層等功能，能夠輔助筆記做得更加快速與準確，並且只要設定一組個人帳號， Notes 內容可以上傳雲端完成跨裝置同步更新，Galaxy Tab S7 與 S7 + 的設計宗旨，在於協助使用者輕鬆橫跨 Galaxy 裝置工作。透過 Samsung Cloud 同步化，不遺漏任何寶貴的靈感。此外，還能將 Galaxy Tab S7 與 S7+，作為延伸的第二螢幕，使用者可以選擇鏡射螢幕或延伸畫面 *(註二)。在 Samsung Notes、S Pen、書本式鍵盤皮套、藍牙滑鼠等工具的助陣下，使用者將能進一步提升工作效率，獲得完整的電腦使用體驗。

善用內建 Samsung Notes APP 的同步語音、筆記總管、資料夾分層等功能，能夠輔助筆記做得更加快速與準確。

至於 S Pen 一直在廣大的忠實三星迷心中，是功能龐大與得心應手的「魔法棒」，如今全面進化升級，擴大應用到 Galaxy Tab S7 與 S7+，展現比一代 Tab S6 更上層樓的靈活度和便利性，包括語音同步筆記功能，不單單只是記錄文字，經由同步語音記錄，能夠幫助筆記生動好理解，抓住重點快又準，加上支援遠端遙控 3.0，只要一筆在握，凌空揮動不同手勢，可以輕鬆操控網頁返回、回到首頁、智慧選取、快捷截圖或打開特定 APP，玩出零接觸感應新境界。

只要 Spen 一筆在握，凌空揮動不同手勢，可以輕鬆操控網頁返回、回到首頁、智慧選取、快捷截圖或打開特定 APP，玩出零接觸感應新境界。

工作玩樂都能更加帶勁

兩款平板分別為 11 吋跟 12.4 吋大螢幕，呈現寛廣舒適的視覺效果。

正因為科技總能替生活帶來無限樂趣，邱柏青資深協理特別推崇：「Galaxy Tab S7 與 S7 + 既是行家專屬的商務利器，更是玩家必備的暢玩夥伴。」相信工作之餘喜歡玩遊戲或追劇的使用者，肯定會發現這兩款平板分別為 11 吋跟 12.4 吋大螢幕，呈現寛廣舒適的視覺效果，而且貼心支援的 120 Hz 畫面更新頻率、SGS 認證低藍光護眼技術 *(註三)，專業搭載的杜比 1.6W X 4 聲道全景聲、AKG 調校喇叭，以及各自內建的 8,000mAh 與 10,090mAh 超大容量電池，除了能夠幫助眼睛減輕疲勞，還能在完全無需擔憂續航力的前提下，隨時隨地享受劇院等級影音震撼。

所以想在指尖體驗到顛覆性、前瞻性與多元性的創新科技，邱柏青資深協理再次強調：「Galaxy Tab S7 與 S7+，兼備平板的靈活力、筆電的生產力與手機的行動力，絕對是智慧多工、玩樂看劇或揮灑創意時，最不可錯過的專屬標配！」

Galaxy Tab S7｜S7 + 已於 8 月 28 日起在全台指定通路上市 *( 註四）。Galaxy Tab S7 提供星霧金、星霧黑兩款顏色，Wi-Fi 版本建議售價 NT$19,990；Galaxy Tab S7 + 則共有星霧金、星霧黑、星霧銀三種選擇，Wi-Fi 版本建議售價為 NT$26,990、5G 版本推出主色星霧金，建議售價為 NT$34,990。此外，凡購買可享獨家 YouTube Premium 免費試用 4 個月；另於 8 月 28 日至 9 月 30 日期間購買 Galaxy Tab S7 登錄送書本式皮套（建議售價 NT$2,190）、而購買 Galaxy Tab S7 + 登錄送書本式鍵盤皮套（建議售價 NT$6,990）*（註五）。把握機會入手，展開智慧生活！立即了解更多：https://reurl.cc/D6v0N5

註一：Windows PC * 完成螢幕串聯，該新功能僅適用支援無線顯示的 Windows 10 電腦機型，以及 Windows 10 2004 以上版本。(Windows 更新：2020 年 9 月以後) 透過今年稍晚釋出的額外韌體更新，Galaxy Tab S7 及 S7 + 將可支援此功能。實際支援時間以台灣三星官方公告為準。

註二：此項新功能僅適用於支援無線顯示的 Windows 10 電腦機型，以及 Windows 10 2004 以上版本（Windows 更新：2020 年 9 月以後）。透過今年稍晚釋出的其它韌體更新，Galaxy Tab S7 和 S7+ 將支援此功能。

註三: SGS 為全球領先的認證機構，根據 Galaxy Tab S7 + 顯示器能顯著降低藍光的傷害性，而授予該裝置「護眼認證」（Galaxy Tab S7 顯示器為「低藍光認證」），此認證可至 www.sgs.com/performance 查詢。※ Galaxy Tab S7 + 顯示器 SGS 認證編號： FFU/20/GEN/00025 ※ Galaxy Tab S7 顯示器 SGS 認證編號：FFU/20/GEN/00018。

註四：產品實際到貨時間、販售顏色，以及資費方案，依各通路公告為準。

註五：YouTube 活動完整條款請以官網為準：https://www.youtube.com/premium/restrictions 。登錄送時間自 8 月 28 日 12:00 至 9 月 30 日 23:59 止。本活動贈品以實物為準，恕不挑色，數量有限送完為止。詳細活動辦法請參考登錄辦法（預計 8 月 28 日中午 12:00 上線）：https://promotion.twsamsungcampaign.com/index.aspx。