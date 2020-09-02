疫情下新商機 三星電子家電產品需求大增

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對企業帶來衝擊，不過同時也推升了更多新的家庭應用需求，像是可消毒衣櫃、客製化的冰箱等。對此，三星電子 (Samsung Electronics) 正在積極增加庫存，以將更多相關產品推向市場。

在疫情的影響下，消費者更有意願花費更多來維持居家清潔。在巴西和其他新興經濟體中，有更多的家庭開始花費在洗碗機和機器人吸塵器等非人為接觸的清潔方式。三星電子表示，在今年的 1 至 7 月份期間，該公司空氣清淨機的海外銷量較去年同期成長了 5 倍以上。

三星電子一款名為 AirDresser 的可蒸汽清潔衣服並殺死細菌的衣櫥在近期銷售量猛增，已經獲得了英國家具公司 Lux Group 訂購 1000 台。此外，隨著人們花更多時間在家中做飯，大型冰箱也越來越受歡迎。

三星另一款可客製化冰箱的強勁銷售，推升了整體冰箱在上半年銷售量，年增 30%。該款冰箱可以讓消費者選擇不同面板類型、尺寸和顏色，於今年在中國和俄羅斯推出，並將從 10 月開始在北歐銷售。

三星電子數位設備業務主管 Lee Jae-seung 表示，幾乎所有國家的銷售表現都是良好的，三星家電部門在美國、墨西哥、波蘭、印度等國家的產能幾乎全數滿載，該公司也正在美國、南韓和歐洲增加更多的倉儲空間。

Lee Jae-seung 也表示，在美國地區，有大量被壓抑的需求。有更多消費者將原先用於旅行和戶外活動的錢來用於改善居家生活空間。

三星並未透露家用電器的收益，不過瑞銀集團 (UBS) 估計，三星電子家用電器業務在 4 月至 6 月的第二季中實現了 3370 億韓元 (約合 2.8448 億美元) 的營業利潤，年增約 30%。