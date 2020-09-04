三星平板Q2奪下EMEA市占冠軍 氣走蘋果iPad

南韓三星電子 (005930-KR) 的平板電腦在 Q2 拿下歐洲、中東及非洲 (EMEA) 市場的市占冠軍，出貨量較去年同期大幅成長 70%，擠下蘋果 (AAPL-US) 的 iPad。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

《韓聯社》週五 (4 日) 報導。根據 IDC 的統計數據，三星 2020 年 Q2 在 EMEA 市場的平板電腦出貨量報 337 萬台、市占率報 28.3%，較去年成長 7.6%。

IDC 表示，三星重回 EMEA 市場的市占寶座，在各個地區的表現都相當穩健，特別是在部分的新興國家市場進行大規模部署。

蘋果 iPad 的市占跌落至第二名，Q2 市占從去年的 25% 滑落至 21.5%，出貨量報 256 萬台。

中國華為以 15% 的市占率拿下第三，排在其後的廠商為聯想 (12.1%) 與亞馬遜 (AMZN-US)(3.8%)。

IDC 的數據顯示，Q2 平板電腦在 EMEA 市場的出貨量達到 1190 萬台。年成長率達 23.8%，也是 2013 年以來的最大增幅。

IDC 的 Stefania Lorenz 表示，消費者對於平板電腦的需求大增，也是由於在市場上缺乏筆記型電腦的緣故。事實上，平板電腦並非在家學習或在家工作的首選，而年輕學子及兒童們也都配備平板電腦來取代筆記型電腦。

IDC 預估 ， EMEA 平板電腦市場 Q3 年成長率將達到 10.9%，到年底時為 3.7%。