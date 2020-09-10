Model S勁敵Lucid「Air 」2021年問世

美國電動車 (EV) 新創企業 Lucid Motors，週三 (9 日) 宣布該公司的首款電動車「Air」，即將於 2021 年展開銷售。

Lucid 的 Air 是一款 4 至 5 人座的轎式電動車，價格約從 8 萬美元起跳。市場上的主要競爭對手包括特斯拉的 (TSLA-US)Model S、保時捷的 Taycan 等。

Lucid 是由曾經擔任特斯拉副總經理兼董事的 Bernard Tse，以及甲骨文 (ORCL-US) 前高階主管 Sam Weng 於 2007 年所共同創立。當時的公司名稱叫做 Atieva，並於 2016 年開始研發電動車。

2019 年出任 Lucid 公司總裁的 Peter Rawlinson，在過去曾經擔任特斯拉的首席工程師，也是 Model S 的推手之一。

Air 藉由驅動零組件的小型化，車輛的內部空間比起競爭對手更為寬闊，行李收納空間也更大。0-60 英里加速 (約時速 96 公里) 可在 2.5 秒內完成，加速性能與跑車相同。電池容量最高可達 113kwh，車輛充電一次可行駛約 830 公里。

Model S 勁敵 Lucid「Air 」2021 年問世 (圖片：AFP)

Air 已經在 Lucid 公司官網展開預售，售價 16.9 萬美元的頂級款式 Dream Edition，預計 2021 年 Q1 會在目前興建中的亞利桑那州工廠展開生產。未來會階段性的推出其它款式，售價 8 萬美元以下的低階車款，也預計在 2022 年時展開出貨。

Lucid 目前沒有公開股東結構，但是過去沙烏地阿拉伯的公共投資基金 (PIF) 有向該公司投資逾 10 億美元。大型綜合貿易商三井物產 (8031-JP) 等日本企業也有作出投資。