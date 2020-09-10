沒比較沒傷害！分析師：Slack成長仍高於平均 市場跌太狠

雲端基礎通訊 Slack Technologies (WORK-US) 第二財季營收獲利均優於預期，但營收年增率在 50% 以下，遠低於對手 Zoom 第二季營收年增 355%，當日盤後股價仍暴跌 18% 以上。

Slack 週三收挫 13.92% 至 25.24 美元，將今年迄今的漲幅收斂至 12% 左右。

市場先前追捧 Slack，大多是因為期盼該公司能從在家辦公浪潮中受益，但另一方面，新冠疫情也引起了一些阻力，例如對其潛在客戶的打擊，尤其是旅遊業客戶。

瑞穗證券分析師 Gregg Moskowitz 週三維持該公司股票評級在「持有」，但將目標價自 29 美元調降至 25 美元。

儘管淨增的付費用戶符合預期，但隨著居家辦公趨勢帶來的好處在疫情中出現減弱的跡象，該公司在幾個方面都出現了減速。Moskowitz 指出，營收淨額的保持率和經常性年營收超過 10 萬美元的淨新增顧客，這兩項的成長均出現放緩跡象。

「更甚者，我們認為最主要的問題在於微軟團隊的競爭威脅，這個威脅的能量正持續增強中。」Moskowitz 補充。

Canaccord Genuity 分析師 David Hynes Jr. 週二報告提到，「儘管財報多空交錯，但過去 90 天內，Slack 的業務也不至於惡化 20% 那麼可怕。」他意指財報公布當晚，Slack 盤後重挫 18% 以上。

「要是我們退後一步，重新審視 Slack，我們會看到那是一家業務成長高於平均，且正轉向可持續 FCF 獲利的企業，其目前股價本益比低於產業平均。」

他將目標價自 38 美元調降至 32 美元，但維持「買進」評級。他補充說，新增付費顧客是可持續改進的跡象，因此該股價的下跌和財報之間無法連結，「因此，我們認為成長型投資者可以利用該公司股價下跌的機會增持部位。」

Oppenheimer 分析師 Ittai Kidron 維持「與大盤持平」的評級，該財報反映了多空狀況，像是新客戶淨增數量強勁，但遭擴張放緩、客戶流失率上升以及淨留存率下降弭平。但 Kidron 確實認為，該公司度過了 Covid-19 疫情最糟糕的狀況。

「儘管如此，我們相信明哲保身、謹慎行事仍是最好的，因為經濟衰退的不利因素 (裁員、招聘放緩、IT 預算受到審查）仍可能需要很多季度才能扭轉近期的擴張活動。」Kidron 說。