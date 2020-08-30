電動車電池「高鎳化」趨勢確立 台廠擴充硫酸鎳效益顯

隨著電動車市場規模擴大，電池需求也增加，為因應高溫運轉穩定，「高鎳化」成為全球電池大廠發展共識，電池材料業者美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 皆積極擴充產能，擴產效益可望在今年顯現。

電動車市場近年高度發展，從龍頭廠特斯拉交車數量來看，第二季交出 8 萬輛的 Model 3 與 Model Y，及 1 萬輛的 Model S 和 Model X，總共 9 萬輛，僅年減 4.8%，相較其他大型車廠因疫情衝擊，年減幅達 20-30%，明顯優於產業平均。

隨著電動車市場接受度提升，電動車電池發展也加速，身為特斯拉電池的主力供應商 Panasonic 近期動作頻頻，今年 5 月傳出，Panasonic 已與特斯拉簽訂三年定價協議，更獲特斯拉預定未來兩年產能，以確保未來鋰電池製造與供應。

不到三個月，Panasonic 對外宣布，將大舉擴產，預計投入上百億日圓強化生產能力，將雙方共同營運的美國電池工廠產能提升一成，Panasonic 高層也表示「現在不是對重大投資感到猶豫的時候」，顯現電動車電池需求強勁。

現今電動車電池多為鋰電池，主要由正極材料、負極材料、電解液和隔膜等組成，其中正極材料因直接影響鋰電池性能，為成本占比最高的部分，台廠包括美琪瑪、康普皆相繼投入。

而電動車電池正極材料主要使用鋰、鎳、鈷三種金屬，不過鈷金屬在地球含量低、成本高且有毒性疑慮，大廠紛紛降低比重，反觀鎳因具備在高溫運轉下穩定，又能防止過度充電，獲得市場青睞，推動市場走向「高鎳化」。

美琪瑪、康普皆為正極材料供應商，主要供應關鍵儲能材料硫酸鎳，其中，美琪瑪 2016 年起，進行分階段擴產，去年底、今年初完成新一輪擴產，目前硫酸鎳年產能約 2.6 萬噸，年增約 3 成，預計新產能將在今年通過驗證，並開始出貨，可望進一步滿足日系大客戶需求，推升今年營運優去年。

康普去年也大舉擴產，年增約 4 成，產能達 3 萬噸，未來可隨著電動車電池需求只增不減，加上高鎳化趨勢，兩家公司都可直接受惠，有助擴產效益顯現。