通膨率續探底 分析師：ECB可能微調政策 或隨Fed修訂長期通膨目標

歐洲央行 (ECB) 即將召開 9 月利率會議，有分析師認為，在 8 月通膨率持續走低情況下，ECB 可能進行政策微調，甚至跟隨美國聯準會 (Fed) 腳步，修訂長期通膨目標。

歐洲央行管理委員會將於本週四 (10 日) 召開會議，就貨幣政策立場及歐元區經濟進行討論，在多數分析師認為，央行不會在年底前採取任何政策行動的同時，有部份分析師認為，儘管機率較小，央行仍有可能進行政策微調。

貝倫貝格 (Berenberg) 分析師 Florian Heise 於研究報告指出：「為回應中期通膨目標，我們預計央行明天將調整政策指引，且更加強調 1.35 兆歐元的疫情緊急購債計劃 (PEPP) 的目標，而非上限。」

官方數據顯示，8 月歐元區消費者物價指數 (CPI) 意外較去年同期下滑 0.2%，為四年來首度下滑，核心 CPI 年增 0.4%，創下有記錄以來新低，顯示在疫情衝擊下，需求依舊維持低迷。

歐元區通膨率走勢 (圖：TradingEconomics)

今年 8 月，歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會演講中表示，ECB 貨幣政策一共分為兩階段，待疫情的負面衝擊充分抵銷後，央行將根據通膨前景進行政策調整，以向中期通膨目標前進。

Lane 解釋：「央行將採取 PEPP 等臨時貨幣政策，抵消疫情對通膨預期路徑所造成的負面衝擊，這是貨幣政策的第一階段，一旦負面衝擊充分抵消，第二階段即確保後疫情時期的的貨幣政策立場能夠獲得適當調整，以便及時向我們的中期通膨目標靠攏。」

換句話說，若未來幾個月內，通膨率並未意外上升，歐洲央行可能會在 12 月進一步下調利率。

歐洲央行副主席 Vitor Constancio 則在近期表示，央行不太可能在利率會議中採取行動，但他同時暗示，不排除跟隨 Fed 腳步來修訂通膨目標。

Constancio 稱道：「歐洲央行和其他主要央行很可能效仿 Fed，因為在走出疫情危機過程中，物價很可能因此上漲，但這不一定是通貨膨脹，重要的是，貨幣政策應允許整體通膨水平暫時高於目標。」