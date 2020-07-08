拉加德暗示歐洲央行下次會議可能維持政策不變

歐洲央行 (ECB) 行長拉加德 (Christine Lagarde) 週三 (8 日) 表示，歐洲央行有充分的時間來評估刺激措施的效果，並暗示下次會議中將維持政策不變。

拉加德在接受採訪時指出，在此前大規模的緊急刺激措施使市場平靜之後，歐洲央行可能將在下次會議上保持政策不變。她表示，疫情發生後所採取的措施「證明了它們的效率和有效性」。

拉加德說道：「我們做了很多事情，以至於我們有足夠的時間來仔細評估經濟數據。」

距離歐洲央行管委會的下一個決定僅剩下短短一週多，這將是疫情後支撐經濟的購買計劃規模幾乎翻倍至 1.35 兆歐元 (1.52 兆美元) 以來的第一個決定。

拉加德的評論似乎證實，在經濟開始反彈之後，歐洲央行實際上已轉變為觀望模式。歐洲央行董事會成員 Isabel Schnabel 在週二 (7 日) 曾表示，經濟衰退可能比預期的要更溫和一些。

荷蘭央行總裁暨歐洲央行管理委員會委員 Klaas Knot 也曾表示，歐元區經濟衰退程度超過歐洲央行基準預估的風險已經降低，鞏固了對基準情景預估的信心，風險平衡更為有利。他也表示，從信心指標來看，6 月份出現了強勁反彈，換句話說，前瞻性信心指標已經表明，5 月份歐洲經濟已見底。

另一方面，拉加德也向媒體表示，歐洲央行希望探索各種可用的途徑來應對氣候變化，其中可能包括研究對央行所有業務 (包括資產購買) 進行「更環保綠色化」的改變。

歐洲央行上個月曾表示，預計 2020 年歐元區經濟將衰退 8.7%，而在 2021 年及 2022 年將分別成長 5.2% 和 3.3%。