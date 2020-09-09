憂疫情捲土重來 外資估經濟將W復甦

新冠疫情肺炎重挫全球股債市場，根據外資調查，在疫情反覆影響下，有三分之一受訪分析師預期，經濟將呈現 W 型復甦，也就是經濟可能二度下滑機率高。

法盛投資研究機構（Natixis Investment Institute）發布《Natixis 分析師展望》調查報告，在全球央行祭出始無空前的貨幣與財政政策下，多數受訪分析師對經濟前景抱持樂觀態度，但分析師也認為，距離經濟全面復甦還需要一段時間。

報告指出，三分之一的受訪分析師認為，經濟將呈現 W 型復甦，進一步分析調查結果，其中 47% 預期市場將上漲的受訪者，以及 53% 認為會出現賣壓的受訪者幾乎都持相同觀點，換言之，經濟二度衰退只是時間早晚的問題。

調查發現，約半數的受訪者認為風險性資產恐將大跌，另有半數則認為到今年底前股市將持續反彈走揚。

提到外在環境對於經濟的影響，受訪分析師認為，新冠肺炎第二波疫情是否捲土重來成為影響經濟的關鍵，其次則是美中貿易緊張局勢與 11 月登場的美國總統大選。

法盛投資管理全球市場策略部門主管杜韋珂 (Esty Dwek) 表示，雖然集團一致認為復甦之路將是顛簸的，但卻不清楚年底前市場將往哪個方向發展，隨著美國大選將近，預估政治動盪將持續加劇。

調查指出，44% 的受訪投資人認為，雖然復甦正在進行中，但最初的推動力很可能會停滯下來；儘管股市迅速反彈回升，但僅 2.8% 分析師預期經濟會跟進。