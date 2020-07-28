應對疫情衝擊 歐洲央行延長銀行派息回購禁令至年底

據報導，歐洲央行 (ECB) 在週二 (28 日) 向歐元區銀行提出了進一步放寬資本的要求。由於憂心歐洲恐將爆發第二波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，以及可能在未來數月中出現的壞帳潮，歐洲央行也重申了在經濟衰退期間暫停派息的建議。

最初，歐洲央行在 3 月份時建議歐元區銀行暫停派發股息和獎金，直到今年 10 月份，同時也放寬了資本和流動性的要求。如今，歐洲央行將期限由 10 月份延至年底，資本和流動性的要求也獲得延長，以協助該地區應對疫情對經濟帶來的嚴重衝擊。

歐洲央行監事會主席 Andrea Enria 表示，此一決定，是該行在針對疫情後歐元區銀行業潛在的脆弱性進行評估後，所做出的決定。他也表示，銀行有能力可以抵禦疫情對所帶來的壓力，但是，如果情況持續惡化，銀行資本恐怕將出現重大的枯竭。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 曾指出，歐盟計畫在後疫情時期提出高達 7500 億歐元 (合 8230 億美元) 的新財政刺激方案，以前所未有的方式應對最嚴重的經濟衰退，也將成為歐盟面對疫情造成毀滅性影響的主要應對手段。

這筆歐盟新財政刺激方案，將主要用於投資和改革，部分資金也將用於增強醫療保健和並幫助歐盟最貧窮的地區。

IHS Markit 首席業務經濟學家 Chris Williamson 表示，在經歷了第二季前所未有的崩盤之後，歐元區經濟應該會出現強勁反彈。不過，儘管總體數據偏向樂觀，同時也出現了部分警告訊號。相對於產能，市場需求仍舊疲弱，企業裁員持續，尤其是製造業的就業人數降幅明顯，降幅接近金融危機以來高點。