美日發表共同聲明加速湄公河沿岸電力發展 牽制中國意圖明顯

在東協 (ASEAN) 外長會議召開前夕，美、日兩國官員發表共同聲明，將加速湄公河流域的電力等基礎建設發展，藉此與當地國家強化合作關係，牽制中國勢力的企圖明顯。

根據《日本放送協會》(NHK) 週三 (9 日) 報導，東協將以視訊會議型式召開一連串的外長會議。日本外長茂木敏充與美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 也都會參加。

在會議召開之前，美、日兩國政府也於昨 (8) 日針對東南亞最長河川的湄公河流域的基礎建設，發表共同聲明。兩國指出，位處湄公河流域的越南、泰國、柬埔寨、寮國、緬甸五個國家，因伴隨著經濟成長對於電力方面的需求急速增加，電網架設成為重要議題。

為了加速相關的基礎建設，美、日打算強化與當地電力公司之間的合作關係，在技術方面提供支援。

北京當局不斷提升在東南亞湄公河流域的影響力，中國到目前為止不僅在基礎建設方面大手筆投資，上個月還曾表示，未來如果成功研發出新冠病毒 (COVID-19) 疫苗，也將優先提供給湄公河流域的各個國家。

近來在南海問題方面，與中國對立情勢升溫的美國，也與日本聯手積極布局湄公河流域的基礎建設。一般認為美國除了意在制衡中國勢力，也希望藉此拉攏當地國家。