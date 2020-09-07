三星將結束天津電視生產 傳瑞軒有意接手

根據《韓聯社》週一 (7 日) 報導，南韓三星電子 (005930-KR) 將關閉設在中國的電視工廠。消息來源指出，該公司試圖藉此來加速供應鏈管理效率的提升。有中國媒體指出，瑞軒 (2489-TW) 有意接手。

南韓科技巨擘三星電子計畫從今年 11 月底起，結束在中國天津的電視生產。三星天津電視工廠，是該公司設在中國當地的唯一一座電視工廠，擁有 3 百多名員工。

三星的一名高層表示，由於當前業界的競爭激烈，這項決定也是該公司為了提升全球生產基地效率的努力作為之一。

而在近幾年來，三星已於中國當地關閉了幾個生產據點。像是在 2018 年的時候，三星關閉了天津的智慧型手機工廠；後來又於 2019 年的時候，關閉惠州的智慧型手機工廠。另外三星也在今年 7 月表示，位在蘇州的電腦工廠，也將停止生產作業。

而當前三星還在中國運作當中的生產設施，則包括了位於蘇州的一座家電工廠，以及位在西安的半導體廠房。

另外根據中國科技媒體《驅動中國》報導，三星電視的代工廠瑞軒，非常希望能接下三星天津電視工廠。瑞軒高層為了商談收購事宜，已兩次拜訪三星電子的南韓總部。如果進行順利，除了瑞軒的代工水準可望提升，將來還有機會為三星代工 OLED 電視。