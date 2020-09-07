檢測試劑出貨旺 瑞磁、亞諾法8月營收創新猷

新冠肺炎疫情帶動檢測試劑需求提升，台檢測試劑廠 ABC-KY(6598-TW)(瑞磁生技) 與亞諾法 (4133-TW) 8 月營收分別年增 3 倍、36%，雙創新猷；普生 (4117-TE) 則寫歷史次高。

瑞磁研發的新冠肺炎分子檢測試劑陸續出貨至美國，帶動 8 月營收 5453 萬元，月增 105.55%、年增 501.95%；前 8 月營收 1.45 億元，年增 146.91%。

瑞磁的新冠肺炎分子檢測試劑，供貨給美國德州最大醫療保健機構 Baylor，隨著客戶逐步增加檢測需求量，瑞磁訂單也至少可看到明年初，目前更積極生產 50 萬人份試劑，法人看好，第 4 季可望單季轉盈。

亞諾法受惠旗下開發的 COVID-19 IgM IgG 快速檢測試劑，小量出貨至海外國家，8 月營收 4583 萬元，月增 1.84%、年增 36.07%；累計前 8 月營收 2.94 億元，年增 4.9%。

亞諾法開發的 COVID-19 IgM IgG 快速檢測試劑，可檢測人體內 IgM 和 IgG 抗體，判斷是否感染新冠病毒，該產品已取得歐盟 CE-IVD 認證，透過經銷商在歐洲鋪貨，另外也有小量出貨至日本，目前產能每批次約上萬人份，儘管疫情持續延燒，但暫無擴產計畫。

普生 8 月營收 5482 萬元，月增 26.22%、年增 310.53%；累計前 8 月營收 2.63 億元，年增 59.39%。

普生日前表示，出貨產品以核酸檢測試劑為主，國家包括印度、印尼、墨西哥、馬來西亞等，每月出貨量約落在 10-20 萬劑，目前正在等待印度的政府大型標案，該政府約釋出 500-600 萬劑，且有當地、韓國等多家業者競標，若順利取得標案，營運有機會再成長。