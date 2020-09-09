串流媒體是未來趨勢！分析師看好Disney+、Hulu 喊買迪士尼

因疫情衝擊迪士尼主題樂園、電影和電視部門，迪士尼 (DIS-US) 現在的股價估值，必須將這些阻力與其在全​​球直接面向消費者 (DTC) 的串流媒體市場中的長期潛力相互平衡。

由於電影院關閉、主題樂園入園人數受限、廣告商也撤手，迪士尼近期業績數據很難看，但由於社交距離的限制以及限制居家防疫的政策也導致居家娛樂需求激增，其中 Disney+ 和 Hulu 受益頗豐。

即使各方面遭到新冠病毒攻擊，但迪士尼也沒有面臨破產風險，其資產負債表仍有能力可度過此風暴，這意味著投資者應該將目光放在該公司長期軌道上，因為一旦迪士尼擺脫新冠病毒危機，就會有顯著不同。

自去年 11 月推出到今年 8 月初，Disney + 已經擁有全球訂閱戶 6050 萬人，且每個月仍持續新增數百萬訂閱戶。迪士尼串流策略下另一分支 Hulu 和 ESPN+ 在新冠疫情期間也顯著成長。迪士尼還計畫明年推出一項新的國際串流服務「Star」，進一步利用其串流發展動能，其內容包含來自 ABC、FX 和其他迪士尼資產，類似美國的 Hulu。

然而，訂閱人數成長不能轉化成迪士尼的獲利，德意志銀行媒體分析師 Bryan Kraft 週二報告上形容，DTC 串流市場還處於「搶地盤時期」，迪士尼未來有大量機會能將這分部轉為其主要獲利驅動來源，訂閱業務提供了具吸引力且可預測的經常性營收模式。

「在 DTC 搶地盤時期擴充版圖是迪士尼致勝關鍵，因為迪士尼未來將有很大機會可靠以下方式將龐大的訂閱戶基礎轉化為獲利：a. 漲價 b. 利用 Disney+ 為基礎推廣即將問世的 Star 品牌串流服務 c. 讓戲院不再是獨家窗口，高級影視隨選窗口 (PVOD) 也成了能提高電影製片廠收益的管道，並新增消費者實用程序到 Disney+ 服務上。」

Kraft 調升 Disney 評級，自「持有」調高到「買進」。

Disney + 目前月費 6.99 美元或年費 69.99 美元，僅約 Netflix (NFLX-US) 一半費用 (Netflix 第二季底全球訂閱人數達 1.93 億人)。

Kraft 還指出，迪士尼聚焦串流媒體策略的投資者大會即將召開，這會是提醒股東其串流媒體早期成功與業務遠景的好機會，這可能會帶來正面上修獲利預期，並為股價上漲帶來基礎面的支撐。

Kraft 的預估模組中，將迪士尼的 DTC 業務視為該公司最有價值的分部，達約莫 1810 億美元，或約其對 2023 年營收估計 226 億美元的 8 倍。

Netflix 股價目前交易價格是企業價值 / 2021 預估營收的 8.3 倍。Kraft 假設 2023 財年底 (9 月底止)， Disney+ 擁有 1.71 名訂閱者 ，且數個市場上的每月定價得以提升。

考慮到少數利益和公司的債務負擔之後，Kraft 的分類加總估值法得出迪士尼 2023 年整體估值 3270 億美元，轉化目標價則為每股 163 美元，亦即目前交易價格 135 美元還有約莫 21% 上漲空間。

迪士尼週二上漲 1.67%，收 134.20 美元，但今年迄今仍下跌 7.21%。