美股漲多拉回 投信：基本面與企業獲利支撐 長線可望重啟漲勢

美股創新高後面臨漲多拉回壓力，市場擔憂美股恐面臨泡沫化疑慮，但法人認為，美股在經濟基本面與企業獲利支撐下，短線雖有獲利了結賣壓，但長線仍有機會重啟漲勢動能。

美股上週面臨獲利了結壓力，但觀察美國總經數據，其中 8 月非農報告優於市場預期，失業率下滑至 3 月以來新低的激勵下，週五在部分指標科技股回神、金融有所表現的帶領下終場跌幅收斂，但包括標普、那斯達克等指數終止了連續五周的收紅紀錄，在漲多後稍作整理。

安聯投信表示，回顧過去一個月，在重要經濟數據逐漸改善下，美股四大指數全面收紅，其中除道瓊指數創下 36 年來最佳 8 月表現外，標普 500 及那斯達克也都創下歷史新高。

安聯投信指出，美股在歷經疫情、貿易摩擦等利空衝擊，美股仍可受惠於美國穩固的經濟基本面及企業獲利表現，短期雖可能因漲多面臨獲利了結，資金調節，但從長期來看仍有望重回成長態勢。

安聯投信表示，美股領先除了技術與基本面優勢外，政策支持也是重要關鍵，其中聯準會透過迅速降息與購債等政策，緩解市場流動性讓市場秩序快速恢復，位市場重新注入動能。

觀察聯準會 8 月底宣布的「平均通膨架構」可發現為因應後疫情市場可能面臨的中長期挑戰，聯準會未來將可接受通膨超過 2% 目標並穩定一段時間，不會輕易採取升息，透露官方願意用較寬鬆的資金來穩定市場。

摩根投信環球市場策略師林雅慧認為，美股上週劇烈震盪，尤其股價表現強勢的成長型股票，在市場上遭到了評價面過高的質疑，隨著 11 月美國總統大選的逼近，現在也有保守操作的論調，這些都讓美股出現明顯修正，連帶讓亞洲股市遭受外資出走的壓力。

林雅慧說，全球股市因科技股帶動，第 2 季以來強勢反彈，隨美國科技股上週明顯拉回，短線亞股漲多題材如科技、醫療等亦面臨修正壓力，但在亞洲電子業 PMI 持續揚升，通訊服務、資訊科技等企業每股盈餘仍續獲上修，盈餘動能有望提供股價支撐。