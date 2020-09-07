中芯恐遭美制裁 聯電可望受惠轉單強攻漲停 逾5萬張買單高掛

美國政府傳擬將中芯國際列為貿易黑名單，業界認為，若中芯確定遭美政府制裁，台廠台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 可望因此受惠轉單，其中聯電 (7) 日股價表現最強勢，跳空開高直奔漲停價 23.55 元鎖住。

美國國防部擬將中國晶圓代工廠中芯列為貿易黑名單，若中芯確定遭美政府制裁，美國企業或使用美國技術的企業，與中芯往來時，都須向美國政府申請許可。

中芯目前主要提供 0.35 微米至 14 奈米晶圓代工產能，以 8 吋及 12 吋成熟製程為主，在全球純晶圓代工市場中排名第四，僅次台積電、格芯、聯電，其中最先進的 14 奈米製程去年第 4 季量產，目前營收占比 1%。

從中芯製程技術來看，業界認為，若中芯確定遭美政府制裁，聯電、世界先進，及台積電的成熟製程，可望受惠轉單效應。

不過，近來在面板驅動 IC、電源管理晶片需求暢旺下，聯電、世界先進 8 吋產能均滿載，產能恐不足以因應相關轉單需求，但在 8 吋市場供給持續吃緊之下，可望進一步帶動漲價效應，有利推升獲利動能。

除聯電漲停外，世界先進早盤同樣跳空開高，重回百元俱樂部，盤中維持超過 4% 漲幅，站穩所有短均之上；台積電走勢相對震盪，早盤衝高突破 5 日線與月線後拉回，盤中在平盤附近遊走。