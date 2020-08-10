聯電7月營收月增154.95億元 改寫單月新高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收 154.95 億元，受惠無線網路、面板驅動 IC 等訂單需求增溫，營收月增 6.27%，年增 12.87%，重回 150 億元之上，並改寫今年 4 月寫下的單月營收新高；前 7 月累計營收 1021.49 億元，年增 24.05%。

聯電估第 3 季晶圓出貨、產品平均售價 (ASP) 持平第 2 季，營收也可望持穩，但由於新台幣表現強勢，匯兌因素侵蝕毛利率，加上產品組合影響，估毛利率約 20%，產能利用率估維持 94-96% 高檔水準，全年資本支出也維持 10 億美元。

聯電共同總經理王石指出，半導體供應鏈為降低疫情不確定性造成的衝擊，持續在各市場進行庫存回補，第 3 季晶片需求仍強勁，主要動能來自消費性電子、電腦、無線通訊等需求。

聯電先前曾示警，受疫情影響，客戶可能面臨庫存調整，但近來客戶為避免供應鏈斷鏈，開始回補庫存，需求能見度較佳，也未有明顯砍單情形出現，包括 5G 手機、耳機，及遠端工作與教學帶動的筆電、電腦等需求持續成長，對下半年審慎樂觀看待。

王石也證實，8 吋客戶需求強勁，產能吃緊，近期正陸續與客戶談明年漲價的可能。