疫情籠罩+高基期 我8月出口估小幅衰退機率大

財政部將在 7 日公布 8 月進出口統計，由於國際疫情仍舊嚴峻，全球經濟尚在復甦階段，加上去年基期偏高等因素交錯下，預估 8 月出口小幅衰退機率高，預估衰退幅度約 0.5%~2.5%。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟動能，傳產貨類受國際原物料、油價價格重挫拖累，今年以來出口值持續衰退，所幸在遠端視訊、宅經濟與 5G 新興科技需求拉抬下，帶動半導體與電子零組件出口值持續攀升，統計前 7 月我出口值仍比去年同期微幅增加 0.5%。

值得注意的是，傳產貨類出口值雖持續衰退，但 7 月整體傳產出口值年減幅約 13.8%，比起 6 月年減幅 23.8%，衰退缺口明顯收斂，財政部官員認為，研判應與各國經濟活動陸續解封，帶動需求逐步回溫有關，如果傳產貨類出口值衰退幅度仍持續收斂，可望挹注下半年出口表現。

官員認為，隨著時序邁入電子業傳統旺季，在疫情改寫民眾生活模式驅動下，可望推升電子類商品需求升溫，屆時若原物料價格仍止跌回穩，推升傳產貨類需求，將有利於我下半年出口表現。

根據主計總處預估，今年第 3 季出口仍會較去年同期小幅衰退，考量目前國際疫情仍舊緊繃，加上美中關係走勢，將是左右我出口表現的關鍵因素，研判在全球經濟尚未復甦，去年基期過高，以及新台幣偏升態勢下，我下半年出口衰退機率不小。