〈紐約匯市〉ECB憂歐元升值 美元、歐元走軟 英鎊觸及6天低點 

週四 (3 日) 科技股遭拋售，驅使投資人轉向避險貨幣，美元小幅走跌，日圓、瑞郎相繼走強，歐洲央行 (ECB) 對於歐元升值的不安，令市場擔憂，歐元逆勢下滑。

週四 (3 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.07%，來到 92.770，不過仍比週二觸及的 28 週來低點，高出 1.12%。

受疲軟的經濟數據影響，投資人對復甦前景悲觀，週四蘋果、亞馬遜、微軟公司和谷歌母公司 Alphabet 面臨巨幅拋售，拖累華爾街的主要股指走低，創下 6 月以來最慘跌幅。

Action Economics 的分析師表示，股市暴跌，美債殖利率下滑，基於這些負面風險背景，對風險敏感的美元兌日圓，下跌至 106.02 低點。

週四美元兌歐元基本持平，由於投資人減少押注美元，並擔心歐洲央行因為歐元升值而拋售歐元，早盤時段歐元爬升至一週來新高。

美國勞工部周四公布，截至 8 月 29 日當週初領失業金人數降至 88.1 萬人，較市場預期的 95 萬低，續領失業金人數降至 1325 萬人。失業金請領人數優於預期可能會替美元增添上行動力。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示：「由於出現季節性調整問題，因此我們無法將這次的初領人數與之前的數據進行比較。」

然而富國銀行 (Wells Fargo) 分析師指出，初請失業金人數意外減少，並非勞動力市場回溫的跡象，因為初次和續領失業金人數仍居高不下，隨著疫情持續、政府經濟支持到期，就業市場復甦勢頭正在放緩。

市場靜待週五將發佈的 8 月非農就業和失業率報告， 分析師預估，失業率將從 7 月的 10.2% 下降至本月的 9.8%。

8 月份歐元區 PMI 指數為 51.6，英國《金融時報》報導，歐洲央行決策者擔憂歐元近一步升值，恐怕會打壓通膨和出口競爭力

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 週二表示，歐元兌美元匯率，對於制定貨幣政策至關重要，這番評論使歐元回落到 1.2 美元之下。

法國興業銀行外匯分析師 Kenneth Broux 暗示，歐洲央行正在密切關注通膨。分析師認為歐元兌美元短期內需跌破 1.1760 支稱位，才能延續美元的反彈，並影響市場風險情緒。

MUFG 貨幣分析師 Lee Hardman 則認為，歐洲央行不太可能會出台政策來削弱歐元漲勢，更可能會靠政府進行勸說，來抑制歐元走強。

Lombard Odier 外匯策略全球主管 Vasileios Gkionakis 表示：「我們正進入一個歐洲央行可能會介入歐元升值的階段，但... 我對此表示嚴重懷疑，因為這可能會使歐元大幅貶值。」

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)

美元近期的漲勢，使得英鎊兌美元下滑至六天低點 1.3263 美元，挪威克朗下跌 0.5% 至 8.90 美元。瑞士克朗也跟進。

週五英鎊兌美元下跌 0.55% 至 1.3279 美元，仍接近盤中低點 1.3243 美元。

英鎊連兩日走跌，在英國央行可能實施負利率以支持經濟的言論下，英鎊有望奪下第三週漲幅。英國央行總裁還警，擔心第二波疫情正在拖累復甦的步伐，使經濟的關鍵部分仍遠低於正常水平。

英國央行將於 9 月 17 日公佈其貨幣政策 MPC 報告。

截至週五 (4 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 92.770。-0.07%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1852 美元。-0.01%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3278 美元。-0.55%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7375 美元。-0.88%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3073 加幣。-0.64%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.98 日圓。+0.00%