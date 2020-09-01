〈紐約匯市〉市場消化Fed新政 美元跌至2年多低點 歐元8月漲幅1.45%

上週四聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 宣布採取「平均通膨目標」政策，令美元走軟。週一 (31 日) 美元持續面臨拋售壓力，觸及兩年多低點，8 月份累計下跌 1.24%，成為過去五年來美元最差 8 月走勢，美元已連續四個月下跌。

週一 (31 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.23%，來到 92.170。早盤一度觸及 2018 年 4 月以來最低點。

經歷月底盤整修正後，美元今日兌大多數主要貨幣跌至新低，而日圓走貶，為週一走勢最疲軟的貨幣；美元兌日圓上漲 0.56%，至 105.92 日圓。

路透社報導，聯準會副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週一 (31 日) 在彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International) 的演講中，談及 Fed 最新的貨幣政策框架。

克里拉達強調 Fed 政策改革的重要性，並認為過去的貨幣政策並不適用於當前環境，未來 Fed 不會僅因失業率下滑而升息。，消息進而提振了美元。

Fed 副主席指出，如果決策者一心只想著要達到 2% 通膨目標，那麼以前的政策將導致平均通膨率低於 2％。

週一歐元兌美元上漲 0.35%，至 1.1950 美元，歐元 8 月份累計上漲 1.45%，受到美元疲軟提振，歐元則連續四個月走強。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

投資人仍在適應上週四鮑爾在全球央行年會上宣布的全新政策框架，此舉將允許通膨率暫時升破 2%，也會容忍失業率攀高一些，以支持經濟，意味著 Fed 的近零利率可能保持很長一段時間。

德國商業銀行分析師評論，即使 Fed 對新通膨措施和採取該政策的目的感到滿意，這對美元也不是好消息。分析師認為：「如果市場期望美元購買力被削弱地更快，那麼美元在匯市的吸引力可能難以維持。」

BNP Paribas 外匯分析師 Daniel Katzive 表示：「我們看到的是美元從第二季開始持續的跌勢，而 Fed 的消息正好替美元增添下行力道。」

日圓兌美元匯率下跌近 0.48%，至 1 美元兌換 105.84 日圓，原因是日本下一任首相將繼續遵守「安倍經濟學」的經濟振興計劃。前任首相安倍晉三 (Shinzo Abe) 基於身體健康原因，決議辭退首相一職，上週五日圓一度升至 1 美元兌 104.195。

最近幾週，日圓並未與美元疲軟成正比地走強。

Katzive 說：「美元兌日圓匯率走勢令人頭痛，我們無法確定驅動該匯價的原因是什麼，但我認為基本面最終將占上風。」

此外，英鎊、澳幣兌美元週一創下今年新高，市場靜待澳洲央行週二的利率政策會議。

新冠肺炎全球已突破 2500 萬人，但經濟緩慢復甦仍是投資人焦點，同時有消息指出，中國將會在高風險族群中測試新冠疫苗。

截至週二 (1 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 92.170。-0.23%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1938 美元。+0.29%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3368 美元。+0.15%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7377 美元。+0.14%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3050 加幣。 -0.37%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.92 日圓。+0.56%