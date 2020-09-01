歐元區7月份失業率升至7.9% 略低於市場預期

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟持續帶來衝擊，歐元區失業率再度上升。根據歐盟統計局在週二 (1 日) 公布的據顯示，歐元區 7 月份失業率為 7.9%，較 6 月份的 7.7% 還高，不過低於市場預期的 8.0%。

在受到新冠肺炎疫情的衝擊後，歐元區持續在應對嚴重的經濟衰退，在採取嚴格的封鎖措施以防止疫情進一步蔓延後，歐元區第二季經濟萎縮了 12.1%，創下自 1995 年有記錄以來最嚴重的萎縮。在疫情有所緩解，各國開始逐步放鬆防疫封鎖限制後，歐元區經濟活動快速回溫。然而，隨著歐元區疫情再度升溫，各國重起封鎖，復甦步伐因而失去動能。

失業率上升，反映疫情對歐元區勞動市場帶來的負面影響，歐元區 7 月失業率較 6 月份續升 0.2 個百分點至 7.9%，創近期新高，低於市場預期的 8%，與去年同期相比則上升了 0.4 個百分點。從不同類別來看，25 歲以下的青年失業率從 6 月的 17.2% 略升至 7 月的 17.3%，女性員工的失業率上升至 8.3%，男性的失業率則上升至 7.6%。

為應對疫情帶來的衝擊，歐盟提出高達 7500 億歐元 (合 8230 億美元) 的新財政刺激方案，以前所未有的方式應對最嚴重的經濟衰退，這筆新財政刺激方案，將主要用於投資和改革，部分資金也將用於增強醫療保健和並幫助歐盟最貧窮的地區。

歐元區目前仍面臨著如何讓休無薪假的員工重返工作的挑戰，根據歐盟委員會的預估報告顯示，2020 年歐元區失業率預期將上升至 9.5%。