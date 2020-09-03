巴西最大面額200雷亞爾紙鈔面世 網友擔憂「大鈔併發症」發作

巴西 18 年來首次發行新面額的 200 雷亞爾 (BRL) 紙鈔將進入流通市場，紙鈔樣式在網路上面世後，立即造成轟動，但讓人擔心的是大面額紙幣恐引發腐敗貪污，並造成普通民眾使用上的不方便。

巴西央行 3 日在臉書的粉絲專頁張貼面值 200 雷亞爾紙鈔的照片，貼文中並說明，2020 年底前將發行 4.5 億的 200 雷亞爾紙幣在市面流通，目前巴西瀕臨滅絕的鬃狼照片將出現在新版紙鈔的背面，張貼後 12 個小時，已獲得 5.5 萬次分享。

2002 年巴西央行發行了 20 雷亞爾紙鈔後，相隔 18 年首次發行新面值的 200 雷亞爾紙鈔。更早的是在 2001 年發行 2 雷亞爾紙鈔，並在 2005 年讓 1 雷亞爾紙鈔退出流退市場，改以硬幣替代。

目前巴西雷亞爾兌美元約為 5.34，200 雷亞幣的紙幣換算新台幣約為 1103 元，

巴西政府在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情流行以來，已 5 次宣布向貧困人口發放累計超過 1600 億雷亞爾緊急援助款，需要大量現金支付，這也是將紙鈔的最大面額提高到 200 雷亞爾的重要原因之一。

不過，網友們則在臉書上發表意見，認為大面額紙鈔將使更容易隱匿更多非法的黑錢，比方說：「捲款而逃」，或是「行賄方便」等。

中央銀行回應說，印製新鈔是一種預防措施，以確保滿足疫情期間民眾對現金的需求，並試圖減輕民眾對新鈔可能刺激通膨的擔憂。