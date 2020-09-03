蘋果、Google、亞馬遜在歐洲均提高費用 稱數位稅是主要原因

近年歐洲對於科技巨擘蘋果、谷歌與亞馬遜繳稅狀況感到不滿，許多國家也在與美國的統一數位稅談判破裂後便自行課徵數位稅，然而，課稅後近期卻浮現稅務轉嫁的狀況。

其中英國在 4 月宣布正式對科技業課徵數位稅後，科技巨擘如蘋果、谷歌與亞馬遜等多紛紛宣布為抵銷稅務，將調升當地商用產品或服務的售價。此舉將使英國政府在「搜索引擎、社交媒體服務與電商」上能額外增加 2% 的稅收。

其中，蘋果 (AAPL-US) 除了原先需負擔的 2 成增值稅外，現在蘋果與開發商還須共同負擔政府新課徵的 2% 數位稅，如此將影響雙方的營收狀況，對此蘋果也宣布調整英國 App Store 的開發者費用。

此外，谷歌 (GOOGL-US) 也受數位稅因素影響，宣布調升廣告商購買谷歌與 YouTube 的廣告費用，谷歌發言人接受 The Guardian 訪問時表示 :「數位稅課徵增加了數位廣告的成本，通常，這類費用增加都是由客戶承擔的，就像其他受影響的企業一樣，我們將從 11 月開始加收費用」

而亞馬遜 (AMZN-US) 也打算將原先向英國的第三方賣家收取的費用提高 2%，將提高運費、物流倉儲費以及多通路 (Multi-channel Fulfilment) 運費的費用，以分擔數位稅的成本。

幾個月前，歐洲國家與美國協商的科技業全球稅談判破局後，包含英國，目前法國、義大利、土耳其等國家都自行推出了的數位稅新政策，科技業也相繼調漲當地費用與售價應對，其中土耳其蘋果 App Store 軟體價格也因此調漲了 7.5%。

對於蘋果而言，這樣的舉動已不是第一次。例如在英國脫歐後英鎊大跌期間，蘋果 App Store 軟體價格也調升了 25%，這樣也意味著政府對這些科技業實施課稅最終也只是讓消費者來承擔。

不過，科技業也喊冤表示企業希望的課稅是以全球為框架的新稅制。

對此，谷歌發言人表示，谷歌將會持續「鼓勵全球各國政府專注於新國際稅收改革，而不是單方面實施課稅」，亞馬遜官方也抱持類似論調，提到「希望科技業課稅能拉高至 OECD 的層級」。