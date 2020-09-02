青埔A18站旁 稀有3房雙主臥「威均峰澤」開工動土

桃園人口成長 6 都第一名，地段價值越來越受到重視；桃園市長鄭文燦日前出席「桃園市立美術館及周邊重大建設說明會」時明確表示，桃園航空城特區將成為 32 萬人口的新興都會區。桃園在地建商威均建築機構推出 A18 旁 3 房雙主臥宅「威均峰澤」，地段加上產品稀有，引發關注。

台商熱錢回流引爆房市交易熱，尤其以全台唯一國際航空城最受注目，IKEA 旗艦店、新光影城、日本八景島 XPARK 水族館相繼揭幕，亞洲矽谷園區、國際會展中心、桃園美術館等大型重磅建設拍板定案，青埔擁著多座國際商城、觀光景點，鄰近國道二號及捷運高鐵雙鐵併行的無敵優勢，令總體房市蓄勢待發，磁吸台商置產及國際買方，含金量再上一階。

桃園市長鄭文燦表示，青埔由中央政府核定投資達 290 億，民間投資達 310 億。亦將成為桃園智慧城市示範點，迎接 5G 新時代，硬體設施軟體規劃雙雙到位，青埔躍上世界舞台已不是未來願景，而是現在進行式。

「威均建築機構」深耕桃園 30 年、構築高達 30 個建案，「威均峰澤」位於青埔核心中的核心 A18 站特區，日前動土開工。全案基地面積 2253 坪，地段近機場捷運 A18 站，主力產品 28、38、45 坪 3 房雙主臥規劃，屬於區段稀有格局。面積達 1050 坪的六星級飯店公設，包括四季室內溫水泳池、貴婦 SPA 三溫暖、星空花園、活力健身房等，公開至今「威均峰澤」周周爆場座無虛席。