〈台股盤中〉面板、太陽能低價股助攻 站回12800點收復月線

受美股多頭激勵，台股早盤在權值股王台積電領軍下，加上面板、太陽能族群低價股助攻下開高走高，開盤不到 5 分鐘大漲逾百點衝高站上 12800 點關卡，成功收復月線，預估單日成交量上看 2300 億元。

美股四大指數同步走揚，台股今 (3) 日開盤由台積電點燃多頭火焰，開盤大漲 5 元，收復所有均線，貢獻大盤指數多達 50 點，觀察今天盤勢結構主要由低價股支撐，包括面板雙虎、太陽能都是資金追捧標的。

在指標個股台積電帶動下，半導體族群今天股價表現相對亮眼，包括天鈺、誠創與達能盤中直攻漲停關門，晶相光盤中大漲逾 7%，超豐、華東也有 4% 以上漲幅。

面板族群後市看俏，進而推升股價衝高，面板雙虎友達與群創在買盤敲進下股價漲勢凌厲，友達盤中大漲逾 6%，群創盤中在買單積極追價挹注下也有 5% 以上漲幅，收復 1 月以來多方缺口。

太陽能指標個股茂迪帶量大漲，盤中多達 1.3 萬餘張買單高掛，在買盤追捧下股價亮漲停紅燈，站收在 25.4 元站穩月線之上，茂迪衝高連帶拉抬國碩、元晶盤中同樣亮起漲停紅燈，其他包括安集、達能與碩禾在買單追捧下股價也相對強勢。

風電族群中的上緯投控盤中大漲逾 4%，信邦、世紀鋼盤中也有 1% 以上漲幅。

法人指出，在熱錢持續匯入下新台幣今天持續強彈，盤中匯價一度大升將近 2 角，資金行情提供台股大盤續航動能，但主要由低價股支撐，權值股則相對疲弱，指數在衝上 12800 點後碰上高點賣壓後指數收斂拉回，目前盤勢仍在月線附近呈現拉鋸戰。