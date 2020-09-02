台股成交爆量 8月權證交易金額561億元 年增37%

台股 8 月屢次朝「萬三」叩關，成交量一度爆衝至 3500 億元以上的歷史天量，帶動權證交易量跟著水漲船高，根據證交所統計，8 月權證發行檔數共 2580 檔、券商受託買賣認購售金額共 561.4 億元、年增幅 37.8%；累計前 8 月受託認購售金額共 3377 億元，較去年同期增加近 6%。

在熱錢簇擁下帶動台股屢創新高，加權指數 8 月三度朝「萬三」叩關，但最終仍無功而返，台股交投熱絡也讓權證交易跟著熱起來。統計 8 月券商共發行 2580 檔權證、發行金額共 208 億元，券商受託買賣認購售金額共 561 億元。

進一步看 8 月熱門權證標的，清一色幾乎由電子股包辦，其中台積電單月發行 131 檔、欣興 119 檔、聯發科 108 檔，台股指數發行單月檔數 90 檔；另外，國巨、玉晶光、聯電、南電與大立光也同步躋身前 10 大熱門標的。

統計至今年前 8 月券商受託買賣認購售金額共 3377 億元，較去年同期增加 5.9%，發行前 10 大權證標的分別為台積電 1045 檔、台股指數 904 檔、聯發科 825 檔，國巨 727 檔、元大台灣 50 572 檔，另外，鴻海、大立光、玉晶光與華新科也是熱門標的。