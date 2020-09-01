低利率拉抬 目標到期債基金規模近4年大增190倍

低利率助長目標到期債基金規模，據業者統計，今年以來共發行 15 檔目標到期債基金，規模達 3358 億元，估算近 4 年規模成長規模高達 190 倍，顯示目標到期債基金受歡迎程度。

根據投信投顧公會統計，從今年初以來共發行 15 檔目標到期債券，占所有基金發行投資比重約 36%，發行比重最為大宗，而根據海外資金匯回專法規定，匯回金額 25% 可投入信託與全委專戶，以及八大類金融投資等，在國際政經情勢動盪、市場利率偏低的環境下，加速資金回流意願，並進一步推升基金規模。

保德信投信表示，在低利率環伺下，新興市場目標債最符合此專案投資人需求，若在無違約風險下，除進場時到期收益率收益目標符合投資人期待外，投資期間鎖定無需擔憂市場波動風險。

保德信投信進一步指出，新興到期目標債基金擁各類幣外幣級別，可符合專案投資人需求，無匯率風險問題，因而推升目標到期債基金規模持續創下新高；根據統計，目前市場共有 92 檔目標到期債，且大多以布局新興市場為主。

保德信投信認為，但目標到期債券基金種類繁多，但建議以基礎建設為佳，主要是因新興國家經濟發展以基礎建設為發展動力，即使疫情沒有發生，全球各國仍持續不斷的建設發展，基建債擁營運護城河，體質相對被看好。