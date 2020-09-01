勞動基金收益終於轉正 7月收益282億元

隨著全球股債彈升，帶動勞動基金收益終於轉正，根據勞動基金運用局公布最新數據，7 月勞動基金收益共 282 億元，收益率 0.66%，其中攸關勞工退休金收益共 147.5 億元、收益率 0.44%。

新冠肺炎疫情引爆全球股災，勞動基金收益也跟著慘綠，但在各國央行積極救市下，全球股債市場逐步回穩，勞動基金收益率也擺脫上半年虧損窘境，收益由虧轉盈。

勞動基金運用局表示，今年截至 7 月底止，整體勞動基金評價後收益數為 282 億元，收益率 0.66%；其中新制勞退基金收益數為 73.8 億元、舊制勞退基金收益數 73.7 億元，收益率分別為 0.29%、0.85%。

勞工保險基金收益數 123.4 億元、收益率 1.68%，就業保護基金 7.3 億元、收益率 0.54%，職災保護專款 0.5 億元、收益率 0.49%，積欠工資墊償基金 3.2 億元、收益率 2.49%。另外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金收益數為 63.8 億元，收益率 1.79%。

在基金規模部分，截至 7 月底為止整體基金規模共 4.4 兆元，其中新制勞退基金規模 2.56 兆元，舊制勞退基金規模為 9235 億元，勞保基金規模 7601 億元，就保基金規模 1349 億元，職災保護專款規模 108 億元，積欠工資墊償基金規模 135 億元。

勞金局表示，今年上半年受疫情影響，重創投資績效，但隨著世界各國持續擴大寬鬆貨幣政策以及財政刺激方案，加上主要經濟體逐漸放寬封鎖措施與疫苗藥物研發出現進展下，全球經濟於 7 月重回成長步伐，帶動金融市場回升，投資收益也逐步回穩。