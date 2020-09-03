◆盤勢分析

1.Fed 褐皮書報告顯示，8 月底美企業務活動有所增加，就業人數有所增加，而部分地區的經濟增長仍然低迷，但市場資金仍持續湧入股市，終場美股四大指數呈現強勢上漲，漲跌幅介於 + 0.98% 至 + 2.84%，其中費半指數最為強勢，其中美光上漲 4.52%，另外蘋果下跌 2.07%，聯電 ADR 上漲 0.14%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮回檔整理，後續必須補量上攻。

（2）、均線：下檔支撐為 8/21 低點 (約 12,462 點) 附近，上檔壓力為 12,850 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 死亡交叉，短線仍須提防再回測季線。

3. 櫃買指數上漲 0.75%，收在 163.57 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 166 點附近。

4. 觀盤重點：美科技股持續創高，但台股由於成交量始終無法放大消化上檔賣壓，我們認為短線上行情維持在月線附近高檔震盪，操作上建議切勿追高殺低，選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再逢低增加持股佈局。選股方向可留意 5G、IC 設計、石英元件、生技、風電股。

5.2409 友達董事長昨（2）日上修公司對面板景氣看法，由原本預期旺到今年底，調整為供需吃緊狀況將一路延續至明年。他透露，友達「最近天天被客戶問候，希望提高供給量」，將以全產能生產，滿足客戶需求。

6. 微軟和 2317 鴻海集團在美國時間 9 月 1 日（台北時間 2 日) 共同發布聲明，宣布先前權利金訴訟和解，雙方並開始新合作關係。依據英文聲明，微軟和鴻海集團共同宣布，雙方將基於互惠互利商業利益建立新的關係，在新關係建立的一部分雙方都同意解決相關法律爭議，包含先前在加州法院所提出的案件（權利金訴訟案）。

7.3708 上緯投控公告，持股 88.75％上緯新材料在中國上市計畫，於今年 7 月獲得科創板股票上市委員會審議同意，9/1 再獲中國證券監督管理委員會審核通過，預計最快九月可在科創板上市。據上市地法規，上緯新材料將發行新股股數，上緯投控持股比將降至 71～80.68％，釋股利益可望挹注業外獲利表現。

8.IC 設計廠 2458 義隆公告 8 月合併營收達 15.23 億元，改寫單月歷史新高，且繳出連續五個月連續創高紀錄，在筆電、PC 市場因居家辦公、遠端教育熱潮帶動下，法人預期，義隆不僅第三季可望改寫新高，第四季業績亦有望再度上攀。

