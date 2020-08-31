為提振訂票需求 聯合航空宣布永久取消機票變更費

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球航空業帶來嚴重衝擊，為提振旅客訂票需求，美國聯合航空 (UAL-US) 宣布，將永久取消更改國內航班機票的費用。

聯合航空在昨日 (30 日) 宣布，將取消美國境內持有標準經濟艙機票或高級艙機票的旅客 200 美元的機票變更費用，不過旅客仍需支付機票差價，相關新政策也將立即生效。

此外，聯合航空也表示，自 2021 年 1 月起，該公司也將免費提供乘客同一日待機的服務，而無需支付原先 75 美元的當日變更費。

連同聯合航空在內的多家美國大型航空公司，已經為應對疫情帶來的衝擊，暫時取消 200 美元相關更改費用，如今聯合航空則是正式取消了相關收費。

美國聯合航空公司執行長 Scott Kirby 在聲明中表示：「在經歷過疫情時期後，航空公司做出了艱難的決定，以生存下來。我們將尋求新的方式來更好地為我們的客戶服務。」

報導認為，聯合航空此舉，也可能將增加同業競爭對手的壓力，使對手被迫做出類似的政策調整。根據美國運輸部的數據顯示，2019 年聯合航空機票變更附加收入為 6.25 億美元，而去年整體美國的航空公司機票變更附加收入為 28 億美元。

Kirby 在先前也曾表示，受疫情衝擊，航空旅行需求驟跌，短期內預期機票價格將會持續下降，對於重新增加航班持謹慎態度，並表示可能會根據未來需求進一步減少運量。此外，Kirby 也表示，需求在最近幾週的大幅下滑之後，似乎已經觸底，但營收預估可能會落到 2019 年水平的 50%，直到新冠肺炎的疫苗普及後才有望復甦。