〈美股早盤〉Zoom開盤飆逾33% 偕蘋果領漲科技股 那指開盤再寫新高

週一 (31 日) 美股開盤漲跌不一，道瓊工業指數下跌 93 點或 0.33%，標普 500 跌 0.14%%，受惠於亮眼財報，視訊服務平台 Zoom(ZM-US) 開盤飆逾 33%，偕蘋果 (AAPL-US) 領漲科技股，推動那指再創新高。

繼昨日分割後新股價上線，蘋果週二 (1 日) 早盤漲 1.75%。稍早《彭博社》報導稱，該公司已要求供應商今年至少生產 7500 萬支 5G iPhone，顯示儘管受到疫情影響，蘋果仍未下調全年生產預期。

回到紓困方案協商的最新進展，美國財政部長梅努欽週一 (31 日) 表示，白宮和參議院共和黨人仍定期針對可能方案進行討論，盼最快能在下週公布最新法案。

台北時間 22:00，美國供應商管理協會 (ISM) 將公布 8 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI)，FXStreet 分析師預期，除了就業依舊疲軟外，整體 PMI 將呈現增長。

截至台北時間週二 (31 日)21 時許：

道瓊指數下跌 93.35 點或 - 0.33%，暫報 28336.70 點

那斯達克上漲 46.06 點或 0.39%，暫報 11821.52 點

標普 500 下跌 4.75 點或 - 0.14%，暫報 3495.56 點

費半上漲 5.89 點或 0.26%，暫報 2266.32 點

台積電 ADR 上漲 1.17% 至每股 80.18 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.716%

紐約輕原油上漲 0.63% 至每桶 42.88 美元

布蘭特原油上漲 0.91% 至每桶 45.69 美元

黃金上漲 1.04% 至每盎司 1999.20 美元

美元指數下跌 0.36% 至 91.795 點

那斯達克早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Zoom(ZM-US) 早盤上漲 33.98％，至 435.58 美元。

第二季財報 (7/31 止) 關鍵數據 vs. 分析師預期 (根據 Refinitiv 調查）

調整後 EPS：92 美分 vs.45 美分

營收： 6.635 億美元 vs.5.005 億美元

純益：接近 1.86 億美元 (去年同期僅 550 萬美元)

調整後毛利率：72.3%

第三季財測關鍵數據 vs 分析師預期 (Refinitiv 調查)

調整後 EPS：73 至 74 美分 vs.35 美分

營收：6.85 億美元至 6.9 億美元 vs.4.929 億美元

2021 財年財測關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查)

調整後 EPS：2.40 美元至 2.47 美元

營收：23.7 億美元至 23.9 億美元

伊士曼柯達 (KODK-US) 早盤上漲 61.04％，至 9.63 美元。

柯達週一 (31 日) 向 SEC 呈交文件，指出對沖基金 D.E. Shaw&Co 已購買 394 萬股的柯達股份，約佔總股份的 5.2%。

柯達先前自美國政府獲取 7.65 億美元貸款，用於生產關鍵藥物原料後，股價在 7 月急速飆漲，隨後該項貸款因內部高層涉及內線交易而遭到擱置，在 7 月 27 日宣布獲得貸款之前，柯達股價已上漲 128％，目前已自 7 月 29 日高峰下跌 82％。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤上漲 1.06％，至 140.32 美元。

為了與亞馬遜的 Prime 服務競爭，沃爾瑪週二 (1 日) 宣布，「Walmart+」會員計劃將在 9 月 15 日正式上線，年費為 98 美元，定價低於 Prime 的 119 美元。

沃爾瑪表示，Walmart + 服務還將提供加油優惠，客戶訂單達 35 美元後，便可享有免費運送服務。

每日關鍵經濟數據：

台北時間 21:45 公佈美國 8 月 Markit 製造業 PMI，預期，前值 53.6

台北時間 22:00 公佈美國 8 月 ISM 製造業 PMI，預期 54.4，前值 54.2

台北時間 22:00 公佈美國 7 月營建支出月增率，預期 1.1%，前值 - 0.7%

華爾街分析：

Toscafund Asset Management 首席經濟學家 Savvas Savouri 表示：「美元疲勢可能持續下去，我認為到今年年底，美元兌歐元匯率將大幅走弱，聯準會主席已清楚告訴我們，他希望通膨率走升，而達成這項目標唯一可靠的方法便是讓貨幣走軟。」

Logan Capital Management 投資組合經理 Stephen Lee 表示：「投資人將持續獎勵創新和適應力，除了科技公司外，還包含其他產業中，那些長期使用科技的企業。」