【鍾國忠專欄】台股9月行情分析 盤勢有熱度沒強度

(一) 多空雙方正在角力

台股上市指數先前最高點發生在 7/28 的 13031 點，接下來多次挑戰 13000 點整數關卡未果，上市指數也終止自 4 月以來，連 4 個月的上漲，8 月小跌 0.58%，就指數量價關係來看，7 月上市指數出現 5.3237 兆元大量 (日均量約 2315 億元)，同時見高點 13031 點，量價同步創高，7 月單月更大漲 8.98%，不過 8 月開始成交量量縮，月成交量 4.8598 兆元，呈現量縮價跌，以目前走勢來看，多方走勢尚在合理區間內，然而先前一直是多方重要支撐－月線位置，8/20 因單日指數大跌 3.26% 失守以外，8 月下旬迄今，月線走勢也開始從上揚轉為走平，未來 9 月行情該如何看待？

(二) 大盤－有熱度，但沒強度

台股 9 月走勢為何？筆者用「有熱度，但沒強度」7 字形容，以下從三點扼要分析：

1. 籌碼在改變：7/28 見 13031 點高點後，從當天至 8 月底為止，外資上市賣超約 878 億元，光在 8 月單月就賣超 626 億元，市場上有人認為，本波指數外資並非是最早的買方，推升指數上揚可能是內資或其他買方，先前市場常以波動較大的上櫃市場作為觀察，事實上，本波上櫃指數較上市指數更早見到高點，也就是 7/9 的 177.29 點，甚至上櫃指數領先於 7 月底失守月線，並來回測季線支撐，後來上市指數失守月線，也代表一個國家的指數走勢都應有「齊一性」，頂多因規模不同而有先後順序；然而目前市場資金寬鬆，且波段指數漲幅不小，造成搶帽客大增、當沖盛行，市場估 8 月當沖占比衝上 35%，將寫下民國 103 年 1 月開放現股當沖來單月新高，籌碼穩定性略降。

2. 高價股 vs. 低價股：當台股走勢在高檔，但股王走勢不創高，甚至領先拉回，且股后及多數千金以上公司的股價也無法再創新高，此時大盤指數要再衝高有其難度，然而目前低價股卻連續性大漲，說明市場「有熱度，但沒強度」。事實上，7 月高點除了前述論述外，當月股王、權王或者多數千金以上的公司都在當時見今年新高點 (或者相對高點)，也表示高點位置相當有壓力，且是多數人認同，因此做獲利調節，但為何台股沒有馬上走弱，主要原因仍是資金寬鬆，才會造成目前高低價股走勢不同，資金從高價股轉來低價。

3. 後續科技拉貨動作：先前科技股較強勢，除了景氣較一般業者強勁外，另外就是提前反應華為禁令提早對供應商拉貨的預期，由於時效點在 9 月中，指數或股價領先反應，造成多空在 13000 點附近角力，9 月將進入美國總統選舉最後 50 天，市場最好的做法就是觀察，也讓指數高檔震盪。

簡而言之，目前資金寬鬆是指數主要推動力，只要日成交量維持 2000-2300 億元以上，盤勢持續盤整觀望，反之，一旦大盤成交量連續低於 2000 億元時，就得留意買盤力道強度。