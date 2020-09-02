【袁志峰專欄】恒指下周可能有回吐壓力

9 月 2 日推介 - 中金公司 (3908), 上日收市 $18.26

1) 股市前景

人民幣兌美元匯率升至逾一年高位，金管局數據顯示有資金持續流入香港，但港股昨日表現疲弱，恒指持平，成交減少，後市方向仍不明朗，建議投資者減持倉位，尤其是升幅巨大的科技，平衡風險。周五收市後，恒指成份股將加入阿里 (9988)、小米 (1810) 及藥明生物 (2269)，權重分別為 5%、2.6% 及 1.8%，其股價於 8 月分別上升 15%、59% 及 26%，若 8 月初加入恒指已可令恒指上升約 700 點或 2.7%。藥明生物 (2269) 之控股股東擬配股套現最多 62 億元，是今年第四次配股減持。筆者認為短線投資者要警惕恒指下周初有回吐的可能性。

今天推介是中金公司 (3908)，在美國上市的中概股加速回歸港股市場，以及深圳落實創業板註冊制對公司的投資銀行業務有正面影響。跟據昨日公布的招股書，A 股 IPO 擬發行不超 4.59 億股，募資用於加強在金融科技、國際化等領域投入。 公司預計前三季度扣非後淨利潤約 33.8-43.1 億元人民幣，同比增 8%-38%。現價對比本益比 16.5 倍，股價淨值比 1.5 倍，估值合理。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 91 點，隨後迅速跌穿 25000 點才反彈，最多跌 182 點，全日大部份時間在 25100 至 25250 點震盪，收報 25184 點，基本持平。成交額按日跌 23% 至 1391 億元。港股通南向淨買入減至 30 億元。

藍籌股 17 升 30 跌 3 持平。吉利汽車 (175) 升 4%，是連續兩日表現最佳藍籌。其次是中國聯通 (762) 及申洲國 (2313)，皆漲逾 2%。中國海外發展 (688)、新鴻基地產 (16) 及中信股份 (267) 跌逾 2%，是表現最差藍籌。

大型科技股漲跌不一。小米集團 (1810) 再升 9%，創收市新高，5 日累積升幅達 41%。美團 (3690) 升逾 3%。網易 (9999) 跌逾 1%。恒生科技指數升 1.7%，成份股 15 升 14 跌 1 持平。FIT HON TENG(6088) 漲 12%，是升幅最大成份股。金山軟件 (3888) 升 7%。 心動公司 (2400) 及網龍 (777) 分別跌 6% 及 3%，是表現最差成份股。

板塊方面，汽車、教育、黃金及家電股做好。

比亞迪 (1211) 及長城汽車 (2333) 及 (489) 分別升 14% 及 9%。東風集團 (489) 及廣汽集團 (2238) 升 4%-5%。中國東方教育 (667) 漲逾 7%。紫金礦業 (2889) 及招金礦業 (1818) 升 4%-6%。TCL 電子 (1070) 及海信家電 (921) 漲 6%-8%。物管、基建、內銀股下跌。中交建 (1800) 跌 3%。

周二上証指數低開 0.2%，隨後全日窄幅震盪，尾市抽高以全日最高位收市，收報 3410.61 點，升 0.4%。深証成指升 0.7%，科創 50 指數升 0.2%。滬深兩市總成交不足 9000 億元 (人民幣，下同)。北向資金維持淨賣出，金額由上日 80 億元減至 3 億元。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數上升，皆以接近全日高位收市。道指收報 28645 點，升 215 點或 0.8%。標指升 0.8%，創即市及收市新高。納指升 1.4%，創即市及收市新高。美匯指數升 0.2%，收報 92.35。現貨金價升 0.1%，收報 1970 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價持續強勢，再度觸及強方兌換保證，金管局再度入市承接美元，向市場沽出約 97 億港元。本港銀行體系總結餘周四升至 2039 億元，為近三年高位。(信報)

本港零售額連跌 18 個月，7 月的零售業總銷貨價值的臨時估計為 265 億元，按年跌 23.1%，總銷貨數量的臨時估計按年下跌 23.9%。(信報)

澳門博彩監察協調局公布，8 月博彩收入 13.3 億澳門元，按年下挫 94.5%，按月則跌 1.0%。今年首 8 個月，博彩收入 363.9 億澳門元，按年下挫 81.6%。(信報)

歐盟統計局表示，歐元區 8 月消費物價按月下跌 0.4%，按年下跌 0.2%。分析師原本預期 8 月通脹按年上漲 0.2%。歐元區上次消費物價按年下跌為 2016 年 5 月，當時跌幅為 0.1%。(信報)

5) 新股訊息

百勝中國 (9987) 昨天首日招股，獲多間券商合共借出逾 58.7 億元孖展額，相當於公開發售超購逾 6.5 倍。(信報)

6) 個股訊息

藥明生物 (2269) 控股股東以每股 183 元至 188 元，配售約 3299.69 萬股，套現約 60 至 62 億元。(信報)

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