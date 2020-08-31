力晶集團旗下智合推新冠肺炎解決方案 發展治療性疫苗

力晶集團旗下轉投資智合精準醫學科技，今 (31) 日舉行新冠肺炎疫苗技術平台發表會，力晶集團創辦人、同時也是智合董事長黃崇仁表示，這是首次用疫苗技術來治病，與癌症的免疫治療並不一樣，盼此次發表成果能很快進入臨床實驗，在台灣發展出領先全球的新冠肺炎治療性疫苗。

黃崇仁表示，智合發表的雞尾酒式綜合疫苗，可望激活人體免疫系統，產生大量中和抗體，以清除病毒，並阻止其進入細胞，同時也能消滅被新冠病毒感染的細胞，產生兼具治療及預防新冠肺炎的效果，這是首次用疫苗技術來治病，與癌症的免疫治療並不一樣。

黃崇仁指出，此綜合疫苗透過創新設計能突破免疫耐受性，可針對自身抗原產生抗體，也能對外來抗原產生免疫反應，因此可針對多種疾病發展具有治療、預防效果的疫苗。

智合已在動物實驗測試數十種次單元疫苗，目前數據顯示，許多疫苗可使實驗動物產生大量抗體，產生的抗體也有良好的病毒中和能力，而實驗動物血清經過高倍稀釋後，仍有顯著中和效果，同時具強烈誘發毒殺型 T 淋巴球反應的能力，將可有效消滅病毒。

黃崇仁盼此次發表成果，可以很快進入臨床實驗，盡快解除醫療體系的壓力，並可望領先全球，在台灣發展出新冠肺炎治療性疫苗。他並說，不去取得別人的授權，希望透過這項技術，向外授權產品，且從這次研發經驗中發現，台灣可以做生技，但要用自己的方法做。

智合成立 2015 年 2 月，實收資本額 2.6 億元，主要法人股東為力晶集團關係企業，目前有 20 名研發人員，以免疫療法技術為主，深耕基礎科學的研究，聚焦於癌症的創新藥物或治療性疫苗的研發，由中研院院士劉昉領軍的研發團隊，致力於疫苗核心平台技術開發。