企業工業地產投資偏好桃園 台達電已在中壢投入高達46億元

勝華科技在桃園楊梅幼獅擴大工業區廠房再以 45.68 億元脫標，為今年來全台工業地產交易金額第三高的工業地產交易案件。商仲業者統計也顯示，2018 年至今年 8 月工業地產累計交易件數，以桃園為最大宗，其中又以中壢區交易最熱絡，台達電 (2308-TW) 從 2018 年以來，在中壢區已投入 46 億元。

以台商今年以來在台工業地產投資的金額來看，商仲業者瑞普萊坊總經理劉美華指出，製造業在台加速布局，刺激外資、台商加速投資台灣工業地產，今年截至 8 月底，交易金額年增並已超過 6 成。

其中，台達電從 2018 年大舉回台投資，已在中壢工業區投資 46 億元，購入 2 筆廠房及 1 筆土地。此外，信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產今年也成功協助伺服器機殼廠晟銘電 (3013-TW) ，以 4.1 億元買下中壢工業區廠房資產。

從上市櫃公司交易資料來看，桃園工業地產從 2018 年開始，已連續兩年為各縣市交易件數第一，廠商在台設廠需求殷切，帶動整體工業地產交易熱絡。觀察實價登錄中壢工業區土地平均行情變化，從 2015 年的每坪近 25 萬元，到今年每坪已逼近 30 萬元。

除土地外，廠辦需求同樣強勁，憶聲 (3024-TW) 也宣布將在中壢工業區興建兩棟廠辦，完工後，將能提供 1 萬坪以上的廠辦空間。

信義全球資產總經理柯宏安表示，台灣防疫實力讓全世界刮目相看，帶動一波台商產業回流，也吸引歐美國際大廠開始考慮遷移供應鏈，但工業地產交易所涉專業度高，因涉及找點、個案與設廠條件評估，除地政機關，還有中央法規及各編定工業區機關的規範，需事先進行確認與溝通。