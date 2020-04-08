頤昌豐岳  A7文青國中小生活圈最適居

有別於傳統重劃區的緩慢發展，A7 重劃區近 3 年在機捷通車與建商造市建設下，近 3 年成為北北桃的推案熱門區段；其中擁有自然保護區綠意的雙語文青國中小生活圈，地段最佳、建商推案的建築品質最好，而「頤昌豐岳」推出一次到位的 38 至 40 坪適居宅產品，房價 3 字頭內，更成為換屋族青睞的預售案。

A7 重劃區先有中華郵政產業專區、再有機場捷運的大眾交通建設，有了產業、交通的發展加持，以及區內連通空橋的友善建設，讓各區段都能直達捷運站，堪稱首座比照信義計畫區、新板特區規格的首購、首換重劃區。目前 A7 重劃區共有 38 件新案推出中，房價站穩每坪 25 萬元。

專案分析，幾年前為了吸引小資族買盤，許多建案陸續以「低總價」定位產品，住宅開始走向商品化規格、卻未必適合購屋者居住；頤昌建設考量一次購足、延長住宅使用年限，打造出一般家庭 10 至 15 年內空間都夠用的產品，這樣的趨勢也逐漸在 A7 重劃區內展現。

根據市調資料，在 A7 重劃區內，分為合宜住宅區、樂善國小、中華郵政物流專區、文化一路商業區以及雙語文青國中小等 5 個區段，各有不同發展特色；除了合宜住宅單價較低、每坪 20 萬元左右，其餘區段大約落在 20 至 26 萬元不等。

專案表示，樂善國小周邊鄰近酒廠、包裝廠等舊工業區，道路狹小；中華郵政物流專區由大型企業主導開發，則有物流車輛出入頻繁因素。文化一路兩側商業區包括一般事務所、店面、聯通道與商場群聚，生活環境稍嫌複雜。

而雙語文青國中小生活圈，屬於純住宅區段，有學區、自然保護區綠意串聯，區內包括「遠雄新未來」系列、「富宇哈佛苑」等案，開價 32 至 37 萬元，其中「頤昌豐岳」單價 28 至 30 萬元，屬於區域相對合宜。

A7 重劃區目前逐漸從小坪數首購宅，走向宜居首換宅趨勢，以「 頤昌豐岳 」為例，主力 38 至 40 坪、3 房規格，樣品屋預留大玄關、3 坪工作陽台；28 坪 2+1 房，主臥預留更衣室，在當地屬於少見的規格。

此外，全案採用豪宅御用的石膏牆隔間、RAK 磁磚，並磁磚導角設置邊條，細節幾乎比照北市豪宅等級設計，訴求經久耐用的好建材。再者，雙套衛浴均配置免治馬桶座，室內採取不斷電系統，更是 A7 重劃區內第一座預留電動車充電線槽的建案。為了強化消費者信心，社區推出 10 年防水保固、九大全齡公設、8 年免費室內粉刷、地下 1 樓至 1 樓結構 Alfa Safe 柱中柱等結構與服務，顯示建商對於工程細膩與建材具有信心。