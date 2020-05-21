贏在起跑點  A7重劃區文青國中小出現超前部屬購屋潮

少子化愈趨明顯，又在望子成龍、望女成鳳的心態下，使得「明星學區宅」房價長久以來都高出區域行情約 10~20%，這類產品具備保值性佳、轉手度高的 2 大特性，讓許多愛子女心切的父母花大錢置產不手軟，讓學區宅成為自住、置產兩相宜的好選擇。

教育環境對孩童發展的影響深遠，許多父母會挑選評價較好的學區，尤其是雙語教學的學校更搶手。其中桃園市教育局也規劃了「A7 重劃區」雙語文青國中小預定地，預計 2021 年起招收幼兒園，2022 年開始招生國中小，讓為孩子學齡教育成龍成鳳的家長們，展開「超前部署」的置產計畫。

桃園市長鄭文燦表示，文青國中小將著重雙語教學，也附設幼兒園，讓英語教育紮根；並融入環境，與體育大學、長庚大學、銘傳大學等學校合作，結合教學資源與推廣生態教育。地方首長的期許，讓 A7 重劃區的文青國中小，成為家長「學區宅」置產的首選。

「富宇哈佛苑」平均每週來客人數多達 50 組以上，而且是以平均是 5 組成交 1 組的速度在穩定去化中。

富宇建設機構目前在桃園 A7 重劃區推出「富宇哈佛苑」建案，位於樂善二路、文桃路之間，基地鄰 40 米、20 米計畫道路，座落 A7 重劃區雙語文青國中小第一排預定地，屬於總量管制「學區宅」。根據現場銷售人員表示，因為具備搶手滿額雙語學區宅的優勢，加上未來入學會審查取得所有權狀及設籍的時間，作為分發學籍的先後順序，持續出現家長「超前部署」的買氣，新冠肺炎疫情已經連續多日無本土確診案例後，看房人潮陸續出籠，統計「富宇哈佛苑」平均每週來客人數多達 50 組以上，而且是以平均是 5 組成交 1 組的速度在穩定去化中。

「富宇哈佛苑」3 面採光，衛浴全開窗，甚至 27 坪 2+1 房就能塑造出玄關衣帽間、獨立廚房、前後陽台，創造高坪效高機能。

「富宇哈佛苑」基地面積 2155 坪，規劃 3 棟地上 24 層，地下 4 層建築，格局坪數規劃 2-4 房，總戶數 491 戶，排列成 L 型的 3 棟主建築，3 房、4 房戶型全部都是邊間，3 面採光，衛浴全開窗，甚至 27 坪 2+1 房就能塑造出玄關衣帽間、獨立廚房、前後陽台，創造高坪效高機能。建築採樑柱對稱、雙跨距設計，營造方正格局、超強坪效室內空間。擁前後陽台、自然採光通風、衛浴開窗，提供最舒適生活感。