資金急尋去化管道 國產署都更宅24戶標脫率25%

國產署今年第 5 批國有都更宅開標情況揭曉，在資金尋覓去化管道催化下，不動產仍是投資保值首選，統計本次 24 戶列標最後標脫 6 戶，包括「明日博」與「耕曦」各標脫三戶，標脫率約 25%；至於「翔譽雙子星」因無人投標，最後流標收場。

本次列標的 24 戶都更宅，包括位於古亭捷運站的「耕曦」8 戶、鄰近市民大道的「明日博」共 15 戶，以及翔譽雙子星的 1 戶，僅耕曦價格重估後下修，明日博與翔譽雙子星則維持原價格，並未打折。

從開標結果來看，耕曦 8 戶價格下修後，單戶的平均總價約落在 4385 萬到 8621 萬區間，最後僅 3 戶住宅戶標脫，議價率約 0.02% 到 0.35%；明日博單戶平均總價約 9000 萬到 1.3 億元區間，同樣標脫 3 戶住宅戶，平均溢價率約 0.08% 到 2.45%。

至於翔譽雙子星本次招標並未打折，因此單戶平均總價約 2050 萬元，但因無人投標，最後流標收場。

住商不動產企研室主任徐佳馨指出，耕曦與明日博本次標脫樓層皆為高樓層住宅，研判高樓層、視野佳應是吸引買家投標的誘因，以明日博 18 樓來說，因為樓層高、少了高架橋阻礙視野，因此吸引買家踴躍投標，最後以 1.18 億元標脫，溢價率高達 2.45%。



