兩大因素加持 外資看好金價後市可期

在資金買盤追捧下，帶動金價突破 2000 美元、站上歷史高點，但 PIMCO 認為，在通膨與利率低檔兩大因素推升下，金價即使站上歷史高檔，後續仍有漲勢可期。

PIMCO 表示，目前黃金本質實質殖利率為零，因此黃金價格像匯率一樣，也會受到實質殖利率差距的帶動，由於黃金價格傳統上，會隨著美國通膨而攀升，因此偏向使用實質表示殖利率而非名目殖利率。

觀察 2006 年以來黃金價格走勢，黃金交易屬性如同一個實質存續期將近 30 年的資產，也就是當美國國庫券殖利率每降低 100 個基本點，黃金價格會上漲約 30%。

PIMCO 指出，隨著美國公債實質殖利率上升，投資人不太會青睞這類資產，資金撤出黃金轉進美國國庫券與抗通膨公債 (TIPS)，進而導致黃金價格下跌；反之當國庫券實質殖利率降低時，黃金通常會漲價。

PIMCO 表示，黃金價格目前處於 2004 年區間以來低檔。然而，隨著黃金近期強勁漲勢吸引更多買氣，預計實質利率調整後價格將在區間內走升，類似 2008 年金融危機後的趨勢。

儘管黃金價格近期飆漲，但 PIMCO 認為，在實質利率處於歷史低檔的背景下，目前的價格水準仍具吸引力。主要風險在於，若實質利率攀升，將會使黃金相對不具吸引力，但此情況機率不大，因為實質殖利率調整後，黃金價格將處於過去 15 年區間的低檔。

PIMCO 分析，基本假設是利率持續區間變動，加上市場動能與買氣，推升實質利率調整後黃金價格，使黃金仍有進一步上檔空間。