黃金大回檔來了！三大理由支撐金價回到1800-1850美元

《巴倫》商周報導，技術分析師 Andrew Addison 認為，大眾全年一直看漲黃金，但現在恐是謹慎一些的時刻了。

原因有很多，首先，市場情緒已經太過單向化，策略師一直積極調升目標，市場上關於金價 3000 美元的說法越來越常見。在金價經歷 3 月激烈修正至 1452 美元後，當時幾乎沒有人預期金價能達 2000 美元，而半年後金價達 2000 美元的論點更是罕見。現在正是像當時那樣停頓的好時機。

第二個理由，金價通常與美元指數呈現反向，所以近期美元的疲弱一直有利金價，但在經過短短 10 週就下跌 7% 以上之後，美元指數已經穩定，倘若該指數維持在 92-93 區域，美元指數可望逆勢反彈 2％至 4％，那麼就可能會令金價承壓走低。

黃金也可能因為技術原因而在 2000 美元水準維持幾週或幾個月，當時金價向上突破 1370 美元阻力點後，就一路有系統地上漲至 6 月底，但一旦跨入 1820 美元時，其走勢突然變成直線上漲，因此金價近期收在 2035 美元時，其交易價格已經較長期移動均線溢價 50%，為 2011 年以降最高溢價比例，而短期動能指標因非常高的超買情況而回落。

基於這些理由，黃金價格應該會回跌，且移動均線會支撐 1800 美元至 1850 美元區間，然而，金價下跌的具體程度以及從這個低點反彈的力度有多大，就能決定今年剩餘時間黃金能上漲到什麼程度。