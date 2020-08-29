〈貴金屬盤後〉市場解碼Fed立場 日相辭職再添不確定性 黃金回彈2% 本週收高

週五 (28 日) 交易，在 Fed 調整政策的後一日，黃金期貨價格上漲，讓本週收升。

Fed 週四宣布政策調整為「平均通膨目標」，有效地終止決策者為避免通膨而事先升息的做法，轉而允許通膨高於 2% 目標，來彌補之前通膨長時間低於目標的時期，這表明未來將長期處於超低利率水準。

週四金價激烈震盪，在 Fed 宣布消息後立即激漲，但隨後又大幅下跌，投資者將下跌歸因於獲利了結，以及市場正試圖解譯 Fed 這創歷史性的舉措。

FXTM 市場分析師 Han Tan 研究報告指出，「昨晚金價像搭雲霄飛車，因為投資者試圖解碼 Fed 對通膨立場轉變的做法會對黃金有什麼影響，金價在飆升到 1980 美元以上後，又隨即摔到 1910 美元。」

在此背景下，12 月交割的黃金期貨價格上漲 42.30 美元或 2.2%，收每盎司 1974.90 美元。

交易最熱絡的 12 月白銀期貨價格上漲 59 美分或 2.2%，收每盎司 27.79 美元。

根據道瓊市場數據，本週黃金漲幅 1.4%，白銀則上漲近 4%。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 指出，黃金和白銀持續被各地投資者視為數一數二的避險選擇，因為當前環境存有新舊各種不確定性，例如全球經濟前景和新冠疫情發展，以及日本安倍首相辭職與美國 11 月大選等，必須在避險工具上配置更多資產，「因此黃金很快就會邁入 2000 美元，而白銀也會突破 30 美元關卡。」

週五日本首相安倍晉三因健康狀況惡化而辭職的消息傳出，美元兌日圓走軟，此點也給予美元計價的貴金屬上漲動力。ICE 美元指數下降 0.6%。

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