〈貴金屬盤後〉鮑爾談話沒新料 市場熱情頓失 黃金逆轉收低 振幅近4%

週四 (27 日) 交易，黃金期貨價格波動劇烈，全日振幅近 4%，最終收低。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在全球央行年會上宣布，Fed 的政策架構有一些變動，大眾認為 Fed 將提供更寬鬆的貨幣政策，長期而言這對黃金多頭有利，然而這個政策變動已在市場意料之中，因此分析師認為一些投資者反而在鮑爾談話過後進行獲利了結。

Fed 在其聲明表示已採取「平均通膨目標」，也意識到勞動市場強勁的好處。Fed 的年度通膨目標仍維持在 2%，但 Fed「力求達到長期平均通膨 2%」。

鮑爾在討論政策變動的預備講稿中提到，「勞動力市場維持強勁能帶來的好處怎麼說都不誇張，這是關鍵的國家目標。」

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，黃金交易者先前就知道這場演講會提到通膨，演講後金價最初走高，每盎司上漲到 30 美元以上，但隨後交易者「貶損」鮑爾這番談話，認為內容沒有新消息，導致金價回落。

「重要的是，整個市場正向通膨轉移，許多大宗商品的價格都在上漲，這是一種心理上的變化，從過去 10 年問題在於通縮，轉變為現在央行貨幣政策要解決的是通膨，這將是持續推升貴金屬價格的原因。」Wyckoff 說。

Wyckoff 預期下週會看到「金價在更高的價格橫盤整理。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 19.90 美元或 1%，收每盎司 1932.60 美元，盤中低點達 1914.70 美元、盤中高點達 1987 美元。

週三金價上漲 1.5%，登上約一週高點。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示，「自 4 月至 6 月走勢鞏固以來，黃金走勢不錯，因此我認為現在回調、消化一下是健康的，在這水準再鞏固一些。」

「雖然我現在先離開黃金了，但我每天仍在觀察其走勢，可能未來會再有 2 週橫盤走勢，之後應該會在年底前邁向新的史上高點。這走勢最有可能的催化劑就是美元進一步下跌，且大量的避險交易將會在總統大選前後出現。」

9 月交割的白銀期貨價格下跌 42 美分或 1.5%，收每盎司 27.025 美元。前一日上漲 4.4%，亦為一週最高點。

經濟學人智庫全球經濟學家 Cailin Birch 表示，「未來幾天市場將拆解分析 Fed 的新戰略，可能會持續讓金價波動性提高。」

與此同時，交易者也分析了最新經濟數據。9 月下旬初次請領美國失業救濟金人數再次下降，降至略高於 100 萬人的水準，並重啟下行趨勢，可能表明美國勞動力市場已經恢復緩慢的復甦。

勞工部週四公布，上一週初次請領失業救濟金人數下降 9.8 萬人，自前一週 110 萬人下降至 100 萬人。同時，美國第二季 GDP 成長年率自 -32.9% 修正為 -31.7%。

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